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Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр - РИА Новости, 16.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 16.11.2023 (обновлено: 12:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/peskov-1909796520.html
Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр
Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр - РИА Новости, 16.11.2023
Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:22
2023-11-16T12:33
большой театр
культура
россия
дмитрий песков
валерий гергиев
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева на пост главы Большого театра сказал, что нужно обращаться в Минкультуры."Министерство культуры. Туда обращайтесь. Это их прерогатива", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о возможном назначении главой Большого театра Валерия Гергиева.
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
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большой театр, россия, дмитрий песков, валерий гергиев
Большой театр, Культура, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Гергиев
Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр

Песков прокомментировал публикации СМИ о Гергиеве и Большой театр

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева на пост главы Большого театра сказал, что нужно обращаться в Минкультуры.
"Министерство культуры. Туда обращайтесь. Это их прерогатива", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о возможном назначении главой Большого театра Валерия Гергиева.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
2 мая, 08:00
 
КультураБольшой театрРоссияДмитрий ПесковВалерий Гергиев
 
 
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