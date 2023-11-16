https://ria.ru/20231116/peskov-1909796520.html

Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр

Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр - РИА Новости, 16.11.2023

Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:33

большой театр

культура

россия

дмитрий песков

валерий гергиев

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева на пост главы Большого театра сказал, что нужно обращаться в Минкультуры."Министерство культуры. Туда обращайтесь. Это их прерогатива", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о возможном назначении главой Большого театра Валерия Гергиева.

https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html

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большой театр, россия, дмитрий песков, валерий гергиев