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Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП с Россией 18 ноября - РИА Новости, 16.11.2023
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20:51 16.11.2023 (обновлено: 21:03 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/perevozki-1909957021.html
Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП с Россией 18 ноября
Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП с Россией 18 ноября - РИА Новости, 16.11.2023
Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП с Россией 18 ноября
Все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых правительством Финляндии пропускных пунктах прекратятся 18 ноября, таможня Финляндии продолжит работу на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:51
2023-11-16T21:03
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых правительством Финляндии пропускных пунктах прекратятся 18 ноября, таможня Финляндии продолжит работу на четырех функционирующих северных пунктах в их рабочие часы, сообщает на своем сайте финская таможня.Ранее сообщалось, что финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Все оставшиеся пункты пропуска с Россией находятся на севере Финляндии, на границе с Карелией и Мурманской областью."В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", - говорится в сообщении.Уточняется, что пункты пересечения границы Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи останутся открытыми, а таможня на них будет осуществлять свою деятельность в их рабочие часы.Ранее в четверг руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в соцсети выразил сомнение в коммерческой целесообразности грузового сообщения с Россией на северных пунктах пропуска из-за их удаленности от центрального, столичного региона Финляндии - расстояние до него составляет около 800 километров.
https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909898620.html
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Финляндия, Россия, В мире
Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП с Россией 18 ноября

Финляндия остановит все перевозки на закрытых КПП на границе с Россией 18 ноября

© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией
Граница России с Финляндией - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Игорь Петров
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Граница России с Финляндией . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых правительством Финляндии пропускных пунктах прекратятся 18 ноября, таможня Финляндии продолжит работу на четырех функционирующих северных пунктах в их рабочие часы, сообщает на своем сайте финская таможня.
Ранее сообщалось, что финский кабмин ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Все оставшиеся пункты пропуска с Россией находятся на севере Финляндии, на границе с Карелией и Мурманской областью.
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"В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пункты пересечения границы Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи останутся открытыми, а таможня на них будет осуществлять свою деятельность в их рабочие часы.
Ранее в четверг руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в соцсети выразил сомнение в коммерческой целесообразности грузового сообщения с Россией на северных пунктах пропуска из-за их удаленности от центрального, столичного региона Финляндии - расстояние до него составляет около 800 километров.
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