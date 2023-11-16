https://ria.ru/20231116/pereprava-1909741441.html
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Паромная переправа в Керчи возобновила работу - РИА Новости, 16.11.2023
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Керченская паромная переправа, работа которой вечером в среду была приостановлена, восстановила работу утром в четверг, сообщил министр транспорта Крыма Николай РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:53
2023-11-16T07:53
2023-11-16T07:53
керчь
николай лукашенко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой вечером в среду была приостановлена, восстановила работу утром в четверг, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "07.15. Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал он. Ранее на полуострове объявлялось штормовое предупреждение на вторник и среду из-за сильных дождей и усиления ветра.
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керчь, николай лукашенко, общество, россия, республика крым
Керчь, Николай Лукашенко, Общество, Россия, Республика Крым
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Лукашенко: паромная переправа в Керчи возобновила работу