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Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023
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19:12 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/pekarnya-1909936637.html
Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа
Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа
Последняя из 23 пекарен, сотрудничавших со Всемирной продовольственной программой ООН, прекратила работу в секторе Газа, заявила региональный директор ВПП ООН... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:12
2023-11-16T19:12
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Последняя из 23 пекарен, сотрудничавших со Всемирной продовольственной программой ООН, прекратила работу в секторе Газа, заявила региональный директор ВПП ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Фляйшер в видеоролике в соцсети Х. "Сейчас в Газе почти не осталось хлеба. ВПП в начале этого конфликта предоставляла хлеб 400 тысячам человек. Из 130 пекарен только единицы могут печь хлеб для 2,2 миллиона человек, которые в нем нуждаются. Последняя из 23 пекарен, находившихся на контракте ВПП, прекратила работу вчера. Наши магазины сообщают, что во всех них закончились молочные продукты. В 9 из 10 закончилась мука, в 8 из 10 - консервы и вода в бутылках", - заявила она.По словам Фляйшер, для обеспечения населения Газы базовым продовольствием необходимо 100 грузовиков в день, тогда как в среднем с начала обострения конфликта в палестинский анклав поступают 10 грузовиков в сутки. "Спустя месяц почти все население Газы нуждается в продовольственной помощи, это 2,2 миллиона человек", - написала представитель ВПП. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Последняя пекарня ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа

Последняя из 23 пекарен ВПП ООН прекратила работу в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа
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РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Последняя из 23 пекарен, сотрудничавших со Всемирной продовольственной программой ООН, прекратила работу в секторе Газа, заявила региональный директор ВПП ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Фляйшер в видеоролике в соцсети Х.
"Сейчас в Газе почти не осталось хлеба. ВПП в начале этого конфликта предоставляла хлеб 400 тысячам человек. Из 130 пекарен только единицы могут печь хлеб для 2,2 миллиона человек, которые в нем нуждаются. Последняя из 23 пекарен, находившихся на контракте ВПП, прекратила работу вчера. Наши магазины сообщают, что во всех них закончились молочные продукты. В 9 из 10 закончилась мука, в 8 из 10 - консервы и вода в бутылках", - заявила она.
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По словам Фляйшер, для обеспечения населения Газы базовым продовольствием необходимо 100 грузовиков в день, тогда как в среднем с начала обострения конфликта в палестинский анклав поступают 10 грузовиков в сутки.
"Спустя месяц почти все население Газы нуждается в продовольственной помощи, это 2,2 миллиона человек", - написала представитель ВПП.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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