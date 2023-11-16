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Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023
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14:31 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/patrushev-1909834933.html
Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж
Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023
Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:31
2023-11-16T14:31
безопасность
воронеж
николай патрушев
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину. "По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.
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безопасность, воронеж, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф
Безопасность, Воронеж, Николай Патрушев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж

Патрушев представит доклад Путину по итогам совещания по нацбезопасности в ЦФО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину.
"По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.
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БезопасностьВоронежНиколай ПатрушевВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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