https://ria.ru/20231116/patrushev-1909834933.html

Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж

Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023

Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:31

2023-11-16T14:31

2023-11-16T14:31

безопасность

воронеж

николай патрушев

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину. "По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.

https://ria.ru/20231116/obstrely-1909810114.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, воронеж, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф