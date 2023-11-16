https://ria.ru/20231116/park-1909844264.html

Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году

Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году

Строительство первого из двух запланированных в Амурской области солнечных парков начнут в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:20

2023-11-16T09:20

2023-11-16T14:53

выставка-форум "россия"

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Строительство первого из двух запланированных в Амурской области солнечных парков начнут в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Собираемся приступить (к строительству солнечного парка - ред.) в 2024 году. У нас запланировано создание двух солнечных парков. Рассчитываем, что первый из них начнет строиться в следующем году. Все соглашения для этого заключены, инвестор понятен, все подготовительные работы идут в графике", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20231116/priamure-1909777902.html

амурская область

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

амурская область, василий орлов (губернатор), общество