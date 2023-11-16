https://ria.ru/20231116/ovz-1909864500.html

Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье

Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2023

Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье

В Московской области проект "Ранняя помощь" успешно помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья получать медицинские услуги, помощь получили более... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:02

2023-11-16T16:02

2023-11-16T16:02

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Московской области проект "Ранняя помощь" успешно помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья получать медицинские услуги, помощь получили более одной тысячи таких детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье с августа текущего года успешно реализуется проект "Ранняя помощь". Он нацелен на профилактику заболеваний у детей от 0 до трех лет с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта помощь получили более тысячи детей!" – сказала министр социального развития Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что услугу могут получить все дети, у которых присутствуют показания от педиатра. Специалисты ведомства по базе проверяют детей и приглашают для оказания помощи в реабилитационные центры или выезжают на дом. "Для ребят доступен лечебный массаж, адаптивная физкультура, физиотерапия. Над здоровьем детей работают наши чуткие и первоклассные специалисты", – отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. В пресс-службе уточнили, что получение услуги "Ранняя помощь" возможно также при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904680095.html

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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, дети, медицинская помощь