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Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье
Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2023
Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье
В Московской области проект "Ранняя помощь" успешно помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья получать медицинские услуги, помощь получили более... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Московской области проект "Ранняя помощь" успешно помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья получать медицинские услуги, помощь получили более одной тысячи таких детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье с августа текущего года успешно реализуется проект "Ранняя помощь". Он нацелен на профилактику заболеваний у детей от 0 до трех лет с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта помощь получили более тысячи детей!" – сказала министр социального развития Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что услугу могут получить все дети, у которых присутствуют показания от педиатра. Специалисты ведомства по базе проверяют детей и приглашают для оказания помощи в реабилитационные центры или выезжают на дом. "Для ребят доступен лечебный массаж, адаптивная физкультура, физиотерапия. Над здоровьем детей работают наши чуткие и первоклассные специалисты", – отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. В пресс-службе уточнили, что получение услуги "Ранняя помощь" возможно также при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество, Дети, медицинская помощь