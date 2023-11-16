https://ria.ru/20231116/ostrova-1909834069.html

Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли

Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли - РИА Новости, 16.11.2023

Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли

МИД Филиппин потребовал от Китая "убрать" все сооружения, построенные на островах Спратли в Южно-Китайском море, и прекратить оспаривать их территориальную... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:30

2023-11-16T14:30

2023-11-16T14:30

в мире

филиппины

китай

южно-китайское море

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МИД Филиппин потребовал от Китая "убрать" все сооружения, построенные на островах Спратли в Южно-Китайском море, и прекратить оспаривать их территориальную принадлежность, сообщила во вторник газета Manila Times. По ее данным, это стало ответом на заявление Китая от 10 ноября о том, что Филиппины в 90-х годах специально посадили на мель старый военный танкер Sierra Madre в попытках оккупировать Аюнгинское мелководье (китайское название Женьай). Официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса заявила, что в 1995 году, когда Филиппины протестовали против строительства сооружения на рифе Мисчиф, Китай уверял, что строит укрытие для рыбаков. "Теперь риф стал искусственным военизированным островом", - сказала Даса. По ее словам, такими же стали рифы Квотерон, Огненный Крест, Бургос, Маккеннан, Джонсон и Замора (Суби). "Мы призываем Китай убрать все эти незаконные сооружения, отказаться от претензий в Южно-Китайском море и понести ответственность за ущерб от своей нелегальной деятельности", - сказала Даса. В октябре у Аюнгинскго мелководья произошло столкновение катера береговой охраны Китая с чартерным судном Филиппин, доставляющим грузы для персонала на танкере Sierra Madre. Вину за инцидент Филиппины возложили на Китай.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909751322.html

филиппины

китай

южно-китайское море

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в мире, филиппины, китай, южно-китайское море