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Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли
Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли - РИА Новости, 16.11.2023
Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли
МИД Филиппин потребовал от Китая "убрать" все сооружения, построенные на островах Спратли в Южно-Китайском море, и прекратить оспаривать их территориальную... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:30
2023-11-16T14:30
2023-11-16T14:30
в мире
филиппины
китай
южно-китайское море
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МИД Филиппин потребовал от Китая "убрать" все сооружения, построенные на островах Спратли в Южно-Китайском море, и прекратить оспаривать их территориальную принадлежность, сообщила во вторник газета Manila Times. По ее данным, это стало ответом на заявление Китая от 10 ноября о том, что Филиппины в 90-х годах специально посадили на мель старый военный танкер Sierra Madre в попытках оккупировать Аюнгинское мелководье (китайское название Женьай). Официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса заявила, что в 1995 году, когда Филиппины протестовали против строительства сооружения на рифе Мисчиф, Китай уверял, что строит укрытие для рыбаков. "Теперь риф стал искусственным военизированным островом", - сказала Даса. По ее словам, такими же стали рифы Квотерон, Огненный Крест, Бургос, Маккеннан, Джонсон и Замора (Суби). "Мы призываем Китай убрать все эти незаконные сооружения, отказаться от претензий в Южно-Китайском море и понести ответственность за ущерб от своей нелегальной деятельности", - сказала Даса. В октябре у Аюнгинскго мелководья произошло столкновение катера береговой охраны Китая с чартерным судном Филиппин, доставляющим грузы для персонала на танкере Sierra Madre. Вину за инцидент Филиппины возложили на Китай.
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в мире, филиппины, китай, южно-китайское море
В мире, Филиппины, Китай, Южно-Китайское море
Филиппины потребовали от Китая убрать все сооружения на островах Спратли
МИД Филиппин потребовал от Китая убрать все сооружения на островах Спратли
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
МИД Филиппин потребовал от Китая "убрать" все сооружения
, построенные на островах Спратли в Южно-Китайском море, и прекратить оспаривать их территориальную принадлежность, сообщила во вторник газета Manila Times.
По ее данным, это стало ответом на заявление Китая от 10 ноября о том, что Филиппины в 90-х годах специально посадили на мель старый военный танкер Sierra Madre в попытках оккупировать Аюнгинское мелководье (китайское название Женьай).
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Официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса заявила, что в 1995 году, когда Филиппины протестовали против строительства сооружения на рифе Мисчиф, Китай уверял, что строит укрытие для рыбаков.
"Теперь риф стал искусственным военизированным островом", - сказала Даса. По ее словам, такими же стали рифы Квотерон, Огненный Крест, Бургос, Маккеннан, Джонсон и Замора (Суби).
"Мы призываем Китай убрать все эти незаконные сооружения, отказаться от претензий в Южно-Китайском море и понести ответственность за ущерб от своей нелегальной деятельности", - сказала Даса.
В октябре у Аюнгинскго мелководья произошло столкновение катера береговой охраны Китая с чартерным судном Филиппин, доставляющим грузы для персонала на танкере Sierra Madre. Вину за инцидент Филиппины возложили на Китай.