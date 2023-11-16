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"Новые люди" предложили провести опросы о качестве работы мэров в регионах
"Новые люди" предложили провести опросы о качестве работы мэров в регионах - РИА Новости, 16.11.2023
"Новые люди" предложили провести опросы о качестве работы мэров в регионах
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил главам российских регионов провести опросы о качестве работы мэров и глав муниципалитетов, рассказали в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:09
2023-11-16T10:09
2023-11-16T10:09
политика
стрежевой
томская область
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил главам российских регионов провести опросы о качестве работы мэров и глав муниципалитетов, рассказали в пресс-службе фракции журналистам. "Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился ко всем главам российских регионов с предложением провести опросы о качестве работы мэров и глав муниципалитетов", - сообщила пресс-служба. В качестве примера Нечаев привёл мэра города Стрежевой в Томской области, который опубликовал в своем Telegram-канале такой опрос и пообещал уволиться, если голосов за отставку окажется больше. "Мэр Стрежевого Валерий Дениченко поступил смело. Он предложил прямо в Telegram проголосовать за или против своей отставки. И люди оценили этот жест. 53% участников решили дать мэру шанс. Такой искренности сегодня не хватает в нашей политике. Поэтому мы предлагаем каждому российскому мэру провести такой эксперимент. Уверен, они узнают о себе много нового. А губернаторы посмотрят на результаты опросов и сделают свои выводы", – отметил глава фракции. Он предложил в качестве площадки для проведения опросов об эффективности власти во всех муниципальных образованиях использовать сайты региональных администраций. "Многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – люди. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через интернет, без лишней бюрократии и сложностей. И если люди работой недовольны, нужно принимать кадровые решения", – подчеркнул Нечаев.
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политика, стрежевой, томская область, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), россия
Политика, Стрежевой, Томская область, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Россия
"Новые люди" предложили провести опросы о качестве работы мэров в регионах
"Новые люди" предложили провести опросы о качестве работы мэров и глав регионов