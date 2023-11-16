https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости

"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости - РИА Новости, 16.11.2023

"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости

Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, написали обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:25

2023-11-16T01:25

2023-11-16T01:25

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, написали обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген."Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", — отметили они.По словам журналистов, угроза критической инфраструктуре на Украине следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой."Эксперты опасаются, что в какой-то момент у украинцев могут закончиться зенитные ракеты — отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену", — добавили обозреватели.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902716746.html

https://ria.ru/20231003/blekauty-1900299591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия