https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости - РИА Новости, 16.11.2023
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, написали обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:25
2023-11-16T01:25
2023-11-16T01:25
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, написали обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген."Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", — отметили они.По словам журналистов, угроза критической инфраструктуре на Украине следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой."Эксперты опасаются, что в какой-то момент у украинцев могут закончиться зенитные ракеты — отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену", — добавили обозреватели.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902716746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
Spiegel: Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света одним ударом
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, написали обозреватели Spiegel
Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген.
«
"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", — отметили они.
По словам журналистов, угроза критической инфраструктуре на Украине
следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой.
"Эксперты опасаются, что в какой-то момент у украинцев могут закончиться зенитные ракеты — отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену", — добавили обозреватели.
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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.
Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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