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Израильский посол высказался насчет ввода сил ООН в Газу после конфликта - РИА Новости, 16.11.2023
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12:10 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/oon-1909793520.html
Израильский посол высказался насчет ввода сил ООН в Газу после конфликта
Израильский посол высказался насчет ввода сил ООН в Газу после конфликта - РИА Новости, 16.11.2023
Израильский посол высказался насчет ввода сил ООН в Газу после конфликта
Посол Израиля в США Майкл Герцог заявил изданию Politico, что не поддерживает вхождение сил ООН в Газу по окончании конфликта, поскольку у Израиля нет "хорошего РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:10
2023-11-16T12:10
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в США Майкл Герцог заявил изданию Politico, что не поддерживает вхождение сил ООН в Газу по окончании конфликта, поскольку у Израиля нет "хорошего опыта" с уполномоченными ООН силами. "Мы открыты к тому, чтобы и другие силы вошли (в сектор Газа - ред.), региональные или международные. Я не уверен, что модель ООН - это лучшая модель, поскольку у нас нет хорошего опыта с уполномоченными ООН силами", - заявил Герцог в интервью изданию.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Израильский посол высказался насчет ввода сил ООН в Газу после конфликта

Посол Израиля в США не поддержал вхождение сил ООН в Газу по окончании конфликта

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в США Майкл Герцог заявил изданию Politico, что не поддерживает вхождение сил ООН в Газу по окончании конфликта, поскольку у Израиля нет "хорошего опыта" с уполномоченными ООН силами.
"Мы открыты к тому, чтобы и другие силы вошли (в сектор Газа - ред.), региональные или международные. Я не уверен, что модель ООН - это лучшая модель, поскольку у нас нет хорошего опыта с уполномоченными ООН силами", - заявил Герцог в интервью изданию.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает
Вчера, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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