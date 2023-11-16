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В ОДКБ не поступало заявление о выходе Армении из организации - РИА Новости, 16.11.2023
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11:45 16.11.2023 (обновлено: 12:09 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/odkb-1909788399.html
В ОДКБ не поступало заявление о выходе Армении из организации
В ОДКБ не поступало заявление о выходе Армении из организации - РИА Новости, 16.11.2023
В ОДКБ не поступало заявление о выходе Армении из организации
В ОДКБ не поступало официальных заявлений от Еревана о том, что Армения выходит из организации, заявил начальник объединенного штаба Организации Договора о... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:45
2023-11-16T12:09
армения
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В ОДКБ не поступало официальных заявлений от Еревана о том, что Армения выходит из организации, заявил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров."Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что Армения выходит из ОДКБ, не было. Каких-то документов на этот счет не поступало", - сказал он в ходе брифинга, проходившего в медиагруппе "Россия сегодня".Говоря об "ограниченном участии Армении в совместных мероприятиях в 2023 году", он отметил, что "всякая может складываться ситуация в государстве", а также добавил, что Ереван продолжает участвовать в законотворческой деятельности ОДКБ, рассмотрении документов и в финансировании организации.
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армения, одкб, ереван
Армения, ОДКБ, Ереван
В ОДКБ не поступало заявление о выходе Армении из организации

Сидоров: в ОДКБ не поступало заявлений от Еревана о выходе из организации

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В ОДКБ не поступало официальных заявлений от Еревана о том, что Армения выходит из организации, заявил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.
«
"Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что Армения выходит из ОДКБ, не было. Каких-то документов на этот счет не поступало", - сказал он в ходе брифинга, проходившего в медиагруппе "Россия сегодня".
Говоря об "ограниченном участии Армении в совместных мероприятиях в 2023 году", он отметил, что "всякая может складываться ситуация в государстве", а также добавил, что Ереван продолжает участвовать в законотворческой деятельности ОДКБ, рассмотрении документов и в финансировании организации.
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