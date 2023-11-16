https://ria.ru/20231116/obyazatelstva-1909856880.html

Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед Россией и Грузией

Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед Россией и Грузией - РИА Новости, 16.11.2023

Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед Россией и Грузией

Несмотря на санкции, Швейцария продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, вытекающие из ее мандата 2009 года, представляя... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:40

2023-11-16T15:40

2023-11-16T15:40

в мире

швейцария

россия

грузия

геннадий гатилов

мария захарова

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152870/69/1528706963_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f6f6fc2c0e5719ae431f3aeec50903be.jpg

ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости. Несмотря на санкции, Швейцария продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, вытекающие из ее мандата 2009 года, представляя российские интересы в Грузии и наоборот, говорится в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии на сайте парламента. "Что касается возможных дипломатических последствий (санкций - ред.) для мандата державы-покровительницы, который Швейцария осуществляет между Россией и Грузией, DEFR (Минэкономики – ред.) проинформировал комиссию, что мандат сохраняется в соответствии с обычной процедурой и что, принимая этот мандат, Швейцария взяла на себя обязательства перед обоими государствами, которые она добросовестно выполняет", - сказано в документе. Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года. Административные, технические и консульские вопросы решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии. В докладе уточняется, что швейцарские власти обнаружили, что с момента введения санкций Россия все более негативно относится к роли Женевы как международной площадки для дискуссий. "Это сопровождается подачей заявки на новое место за пределами Швейцарии для организации определенных международных конференций или процессов. Эти просьбы обоснованы тем, что въезд некоторым дипломатам, по-видимому, затруднен из-за якобы слишком обременительных визовых требований, а также на основании санкционной политики Швейцарии. Однако в рамках своей роли принимающего государства Швейцария всегда стремилась к тому, чтобы все делегации могли прибыть в Женеву в наилучших возможных условиях, чтобы они могли успешно завершить свою деятельность на месте", - подчёркивают в парламенте. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Вопрос о возобновлении работы Конституционного комитета Сирии обсуждался на прошедшем 15 августа совещании в Каире четырехстороннего комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят главы МИД Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии, в нем также принимал участие глава МИД Сирии. Они согласились с предложением о проведении новой сессии ККС до конца года в столице Омана Маскате. Ранее заседания комитета проходили в Женеве, но из-за утраты нейтралитета Швейцарией в отношении России российская и сирийская делегации отказались приезжать в Женеву. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

швейцария

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, россия, грузия, геннадий гатилов, мария захарова, нато, оон, лига арабских государств