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Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 16.11.2023 (обновлено: 13:25 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/obstrely-1909810114.html
Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей
Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2023
Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей
Украина все активнее обстреливает регионы Центральной России: с начала года ущерб от обстрелов превысил 7 миллиардов рублей, зафиксировано 128 терактов, заявил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:11
2023-11-16T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
николай патрушев
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ВОРОНЕЖ, 16 ноября. Украина все активнее обстреливает регионы Центральной России: с начала года ущерб от обстрелов превысил 7 миллиардов рублей, зафиксировано 128 терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы", - сказал он на совещании по безопасности в ЦФО.Патрушев обратил внимание, что "в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше 7 миллиардов рублей"."В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", - озвучил статистику он.В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам".Также, по его словам нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований"."Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу он.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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безопасность, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Николай Патрушев
Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей

Патрушев: ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь млрд рублей

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 ноября. Украина все активнее обстреливает регионы Центральной России: с начала года ущерб от обстрелов превысил 7 миллиардов рублей, зафиксировано 128 терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы", - сказал он на совещании по безопасности в ЦФО.
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Патрушев обратил внимание, что "в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше 7 миллиардов рублей".
"В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", - озвучил статистику он.
В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам".
Также, по его словам нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований".
"Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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