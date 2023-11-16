https://ria.ru/20231116/obstrely-1909810114.html

Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей

Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2023

Ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил семь миллиардов рублей

Украина все активнее обстреливает регионы Центральной России: с начала года ущерб от обстрелов превысил 7 миллиардов рублей, зафиксировано 128 терактов, заявил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:11

2023-11-16T13:11

2023-11-16T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236533_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2d1dea898c8b1be5832c139fcb0e7008.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. Украина все активнее обстреливает регионы Центральной России: с начала года ущерб от обстрелов превысил 7 миллиардов рублей, зафиксировано 128 терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы", - сказал он на совещании по безопасности в ЦФО.Патрушев обратил внимание, что "в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше 7 миллиардов рублей"."В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", - озвучил статистику он.В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза РФ, "следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам".Также, по его словам нужно "обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований"."Прошу руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле выполнение указанных задач. Особое внимание - уделить безопасности биологически опасных объектов", - поставил задачу он.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, николай патрушев