https://ria.ru/20231116/obstrel-1909769960.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда калибром 155, 152 и 122 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:48

2023-11-16T10:48

2023-11-16T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку и Горловке 23 снаряда калибром 155, 152 и 122 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный) … 09:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм... 09:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 1.35 до 10.10 мск было выпущено семь снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика