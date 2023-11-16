https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909964491.html

СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани

СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани

Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление СК РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:59

2023-11-16T21:59

2023-11-16T23:24

обрушение дома в астрахани

астрахань

происшествия

россия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление СК России в Telegram-канале."По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", — говорится в заявлении.В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

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астраханская область

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T21:59 true PT1M17S

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обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)