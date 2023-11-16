https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909964491.html
СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани
СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани
Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление СК РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:59
2023-11-16T21:59
2023-11-16T23:24
обрушение дома в астрахани
астрахань
происшествия
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909954917_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_f2c86c3bf33a1daf63dab4441cafe674.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление СК России в Telegram-канале."По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", — говорится в заявлении.В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909954917_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_5bdb980e6c82beec51f104d07a0dee2f.jpg
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T21:59
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение дома в астрахани, астрахань, происшествия, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обрушение дома в Астрахани, Астрахань, Происшествия, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани
СК: обрушение части дома в Астрахани произошло из-за ремонта в квартире