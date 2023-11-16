https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html

Болгария не поддержала запрет на переработку российской нефти "Лукойлом"

Болгария не поддержала запрет на переработку российской нефти "Лукойлом" - РИА Новости, 16.11.2023

Болгария не поддержала запрет на переработку российской нефти "Лукойлом"

Депутаты народного собрания (парламент) Болгарии не поддержали законопроект, в соответствии с которым компания "Лукойл" должна была бы перестать перерабатывать... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T23:32

2023-11-16T23:32

2023-11-16T23:32

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МОСКВА/РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламент) Болгарии не поддержали законопроект, в соответствии с которым компания "Лукойл" должна была бы перестать перерабатывать российскую нефть на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе в трехдневный срок после его вступления в силу, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Ранее стало известно, что премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал внеочередное заседание совбеза в связи с представленным на обсуждение парламента законопроектом о внесении изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер в отношении России. По информации местных СМИ, по итогам совещания, которое продлилось больше трех часов, Денков сообщил журналистам, что любое сокращение сроков действия исключения на использование нефти из РФ "повышает риски срыва оперативной деятельности "Лукойла" и роста рыночной цены на горючее". Он также представил план постепенного отказа от российской нефти на НПЗ в Бургасе, в соответствии с которым это предполагается сделать 1 марта 2024 года. "Народное собрание отклонило предложение ГЕРБ (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии"), поддержанное СДС (партия "Союз демократических сил"), об отмене в течение трех дней исключений на импорт российской нефти в Болгарию", - говорится в сообщении радио. За этот документ проголосовали 94 депутата, против высказались – 55. При голосовании воздержался 61 народный избранник, в том числе представители правящей коалиции от блока "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария". Как отмечает болгарское информационное агентство БТА, после голосования депутаты партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" покинули зал заседаний. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработал 983 миллиона долларов. В конце октября компания "Лукойл" заявила, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.

https://ria.ru/20231116/neft-1909697098.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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болгария, экономика, бургас, россия, николай денков, лукойл, евросоюз, в мире