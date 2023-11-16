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США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России - РИА Новости, 16.11.2023
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20:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/neft-1909956224.html
США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России
США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России - РИА Новости, 16.11.2023
США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России
США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России и рассматривают ценовой потолок как работающий инструмент, заявил в четверг помощник... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:45
2023-11-16T20:45
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России и рассматривают ценовой потолок как работающий инструмент, заявил в четверг помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. "Американские власти работают с коалицией партнеров по ценовому потолку и абсолютно привержены обеспечивать применение ценового потолка и делать все возможное, чтобы сократить доходы России от ископаемого топлива", - сообщил он на брифинге. Пайатт добавил, что США рассматривают данный механизм как "работающий". Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
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экономика, россия, сша, австралия, владимир путин, александр новак, евросоюз
Экономика, Россия, США, Австралия, Владимир Путин, Александр Новак, Евросоюз
США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России

Пайатт: США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России и рассматривают ценовой потолок как работающий инструмент, заявил в четверг помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"Американские власти работают с коалицией партнеров по ценовому потолку и абсолютно привержены обеспечивать применение ценового потолка и делать все возможное, чтобы сократить доходы России от ископаемого топлива", - сообщил он на брифинге.
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Пайатт добавил, что США рассматривают данный механизм как "работающий".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".
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