https://ria.ru/20231116/nauka-1909578551.html

Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири

Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири - РИА Новости, 16.11.2023

Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири

Ученые ТюмГУ доказали применимость экологических методик для оценки видового разнообразия ископаемых сообществ и обнаружили большое количество видов крупных... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:00

2023-11-16T03:00

2023-11-16T03:00

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университетская наука

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земля

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые ТюмГУ доказали применимость экологических методик для оценки видового разнообразия ископаемых сообществ и обнаружили большое количество видов крупных млекопитающих на территории юга Западной Сибири периода плейстоцена, который начался 2,5 миллиона лет назад и окончился 12–10 тысяч лет назад, сообщили в пресс-службе вуза.Стабильность биосферы Земли поддерживается видовым разнообразием животного мира. В зависимости от единства местообитаний животные формируют сообщества – относительно закрытые системы, которые характеризуются разной устойчивостью к различным внешним факторам.Оценка биоразнообразия современной фауны – задача, которую ученые решают уже более двух веков. Но установление количества видов и численности особей ископаемых животных намного сложнее, поскольку материал фрагментарен и часто невозможно количественно определить долю того или иного вида в сообществе, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Они оценили показатели видового разнообразия сообщества крупных млекопитающих на территории Западной Сибири по палеонтологическим данным с использованием современных методов."Оказалось, что плейстоценовые сообщества крупных млекопитающих на юге Западной Сибири отличались достаточно большим числом видов, почти 70% которых исчезли в следующей геологической эпохе, несмотря на довольно высокую устойчивость их сообществ. Настолько сильной была трансформация местообитаний в результате изменения климата и влияния первобытного человека", – объяснил профессор, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев.Для проведения исследования ученые собирали палеонтологический остеологический материал и количественно оценивали его на предмет относительного обилия особей тех или иных видов в выборке."Мы обнаружили останки 16 видов и установили, что видовое богатство и разнообразие сообществ крупных млекопитающих на юге Западной Сибири было достаточно велико. Так, индекс видового разнообразия Шеннона здесь равен почти 3 условным единицам, тогда как для современных сообществ он достигает 3,5, очень редко превышает 4,5.Принимая во внимание, что палеонтологический материал чаще всего не полностью представляет видовое разнообразие, это очень интересный результат", – отметил Гашев.В будущем исследователи планируют расширить географию своих исследований как на территории Тюменской области (по рекам Вагай, Исеть, Тавда и др.), так и в других точках южной части Западной Сибири в градиенте Север – Юг.Результаты исследования опубликованы в журнале "Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: естественные и экономические науки".

https://ria.ru/20231108/dinozavry-1907886999.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, земля, западная сибирь, тюменская область, животные