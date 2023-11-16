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Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири
Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири - РИА Новости, 16.11.2023
Ученые оценили разнообразие млекопитающих ледникового периода в Сибири
Ученые ТюмГУ доказали применимость экологических методик для оценки видового разнообразия ископаемых сообществ и обнаружили большое количество видов крупных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:00
2023-11-16T03:00
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые ТюмГУ доказали применимость экологических методик для оценки видового разнообразия ископаемых сообществ и обнаружили большое количество видов крупных млекопитающих на территории юга Западной Сибири периода плейстоцена, который начался 2,5 миллиона лет назад и окончился 12–10 тысяч лет назад, сообщили в пресс-службе вуза.Стабильность биосферы Земли поддерживается видовым разнообразием животного мира. В зависимости от единства местообитаний животные формируют сообщества – относительно закрытые системы, которые характеризуются разной устойчивостью к различным внешним факторам.Оценка биоразнообразия современной фауны – задача, которую ученые решают уже более двух веков. Но установление количества видов и численности особей ископаемых животных намного сложнее, поскольку материал фрагментарен и часто невозможно количественно определить долю того или иного вида в сообществе, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Они оценили показатели видового разнообразия сообщества крупных млекопитающих на территории Западной Сибири по палеонтологическим данным с использованием современных методов."Оказалось, что плейстоценовые сообщества крупных млекопитающих на юге Западной Сибири отличались достаточно большим числом видов, почти 70% которых исчезли в следующей геологической эпохе, несмотря на довольно высокую устойчивость их сообществ. Настолько сильной была трансформация местообитаний в результате изменения климата и влияния первобытного человека", – объяснил профессор, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев.Для проведения исследования ученые собирали палеонтологический остеологический материал и количественно оценивали его на предмет относительного обилия особей тех или иных видов в выборке."Мы обнаружили останки 16 видов и установили, что видовое богатство и разнообразие сообществ крупных млекопитающих на юге Западной Сибири было достаточно велико. Так, индекс видового разнообразия Шеннона здесь равен почти 3 условным единицам, тогда как для современных сообществ он достигает 3,5, очень редко превышает 4,5.Принимая во внимание, что палеонтологический материал чаще всего не полностью представляет видовое разнообразие, это очень интересный результат", – отметил Гашев.В будущем исследователи планируют расширить географию своих исследований как на территории Тюменской области (по рекам Вагай, Исеть, Тавда и др.), так и в других точках южной части Западной Сибири в градиенте Север – Юг.Результаты исследования опубликованы в журнале "Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: естественные и экономические науки".
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, земля, западная сибирь, тюменская область, животные
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный университет, Земля, Западная Сибирь, Тюменская область, Животные
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Ученые ТюмГУ
доказали применимость экологических методик для оценки видового разнообразия ископаемых сообществ и обнаружили большое количество видов крупных млекопитающих на территории юга Западной Сибири периода плейстоцена, который начался 2,5 миллиона лет назад и окончился 12–10 тысяч лет назад, сообщили в пресс-службе вуза.
Стабильность биосферы Земли поддерживается видовым разнообразием животного мира. В зависимости от единства местообитаний животные формируют сообщества – относительно закрытые системы, которые характеризуются разной устойчивостью к различным внешним факторам.
Оценка биоразнообразия современной фауны – задача, которую ученые решают уже более двух веков. Но установление количества видов и численности особей ископаемых животных намного сложнее, поскольку материал фрагментарен и часто невозможно количественно определить долю того или иного вида в сообществе, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
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Они оценили показатели видового разнообразия сообщества крупных млекопитающих на территории Западной Сибири по палеонтологическим данным с использованием современных методов.
«
"Оказалось, что плейстоценовые сообщества крупных млекопитающих на юге Западной Сибири отличались достаточно большим числом видов, почти 70% которых исчезли в следующей геологической эпохе, несмотря на довольно высокую устойчивость их сообществ. Настолько сильной была трансформация местообитаний в результате изменения климата и влияния первобытного человека", – объяснил профессор, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев.
Для проведения исследования ученые собирали палеонтологический остеологический материал и количественно оценивали его на предмет относительного обилия особей тех или иных видов в выборке.
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"Мы обнаружили останки 16 видов и установили, что видовое богатство и разнообразие сообществ крупных млекопитающих на юге Западной Сибири было достаточно велико. Так, индекс видового разнообразия Шеннона здесь равен почти 3 условным единицам, тогда как для современных сообществ он достигает 3,5, очень редко превышает 4,5.
Принимая во внимание, что палеонтологический материал чаще всего не полностью представляет видовое разнообразие, это очень интересный результат", – отметил Гашев.
В будущем исследователи планируют расширить географию своих исследований как на территории Тюменской области (по рекам Вагай, Исеть, Тавда и др.), так и в других точках южной части Западной Сибири в градиенте Север – Юг.
Результаты исследования опубликованы
в журнале "Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: естественные и экономические науки".
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