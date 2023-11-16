https://ria.ru/20231116/nasledstvo-1909750197.html

Юрист рассказал, как правильно получить наследство

Юрист рассказал, как правильно получить наследство - РИА Новости, 16.11.2023

Юрист рассказал, как правильно получить наследство

Наследникам необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с момента смерти родственника, иначе придется обращаться в суд, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:07

2023-11-16T09:07

2023-11-16T09:07

общество

жилье

россия

нотариусы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с момента смерти родственника, иначе придется обращаться в суд, сообщил РИА Новости член Ассоциации юристов России Владислав Калинин. "Вступление в наследство по закону - это тут случай, когда наследодатель не оставил завещания и наследственного договора. Для этого необходимо в течении 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. Выделяю срок, а именно в течении 6 месяцев, а не после. В случаи пропуска данного срока, необходимо будет вступать в наследование через судебную инстанцию и нести на себе дополнительные финансовые затраты", - отметил юрист. Он отметил, что при обращении к нотариусу необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство с наследодателем. Помимо этого, наследники несут на себе затраты у нотариуса, в соответствии с нотариальными тарифами, а также затраты на оценку имущества (при наличии). При таком пути на шестой месяц со дня смерти наследодателя наследник вступает в законные права наследования. Юрист указал и на второй вариант - вступление в наследство по завещанию и по наследственному договору. "Принципиальная разница между завещанием и наследственным договором в том, что наследники по наследственному договору осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые должны быть выполнены для получения наследства, а наследники по завещанию - нет, так как завещание является тайной", - напомнил Калинин. Он добавил, что завещание можно составить самостоятельно или вместе с супругом. Распоряжаться имуществом в завещании можно по своему усмотрению, но в любом случае право на долю имеют нетрудоспособные дети, супруг, родители или иждивенцы наследодателя. "Завещание является тайной и разглашается только после открытия наследства. При этом завещатель в любой момент может отменить или изменить свою волю до наступления смерти и не обязан сообщать об этом кому-то. Завещание должно быть составлено в письменной форме в личном присутствии дееспособного на тот момент завещателя и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в исключительных случаях. Кроме того, завещатель может сделать закрытое завещание, о содержании которого никому не будет известно до его смерти", - сказал Калинин. В данном случае также необходимо обратиться к нотариусу - по сути своей процедуры вступления в наследство идентичны и сходны. Юрист напомнил, что бывают случаи, когда необходимо обратиться к квалифицированному специалисту - юристу/адвокату в сфере наследственного права для вступления в наследство через суд, когда пропущен срок вступления в наследство или когда необходимо устанавливать факт родственных отношений. "Бывают случаи разницы в документах о рождении в одну либо две буквы, разница в именах, либо документы, подтверждающие родство, не сохранились. А посему рекомендую всегда пользоваться помощью специалиста по наследственным делам", - посоветовал юрист.

https://ria.ru/20231114/nalog-1909260539.html

https://ria.ru/20231116/vyezd-1909712432.html

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общество, жилье, россия, нотариусы