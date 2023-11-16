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В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь
В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь - РИА Новости, 16.11.2023
В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь
Неизвестный мужчина с рюкзаком, в котором были перочинные, тычковые ножи, мачете, нунчаки, пытался ворваться в церковь "Новое поколение" в Благовещенске,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:17
2023-11-16T16:17
2023-11-16T16:46
религия
амурская область
благовещенск
происшествия
религия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина с рюкзаком, в котором были перочинные, тычковые ножи, мачете, нунчаки, пытался ворваться в церковь "Новое поколение" в Благовещенске, мужчина называл себя богом и хотел покарать людей, сообщила РИА Новости пресс-служба церкви. "Неизвестный пытался проникнуть в церковь "Новое поколение". При нем было обнаружено более 17 предметов холодного оружия", - сообщили агентству. Инцидент произошёл в четверг днём. Мужчина, одетый в чёрное, в балаклаве, очках и с рюкзаком приехал на такси и направился ко входу в церковь. Убиравший крыльцо от снега вахтёр уточнил у мужчины цель визита. Неизвестный представился богом и объявил, что планирует совершить кару. По словам дежурившего, мужчина вёл себя агрессивно, поэтому он задержал его и вызвал сотрудников Росгвардии. "Силами дежурившего вахтёра Тимофея Пипко неизвестный был остановлен и передан сотрудникам Росгвардии. При обыске у него были обнаружены: перочинные, тычковые ножи, мачете, нунчаки, перцовый баллончик и другое", - уточнили в пресс-службе церкви. В момент инцидента в церкви находились женщины и дети. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с рюкзаком и составили протокол. Как позже прокомментировал представителям церкви сотрудник управления ФСБ по Амурской области, курирующий вопросы межрелигиозных конфликтов, этот человек неоднократно судим за наркотики. В регионе такая ситуация произошла впервые.Религиозная организация Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Новое поколение" Благовещенска зарегистрирована в органах юстиции Амурской области с 25 ноября 1993 года. Относится к протестантской ветви христианства, к пятидесятническому течению. Церковь, по ее информации, насчитывает более 1000 прихожан.
https://ria.ru/20180716/1524552378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, благовещенск, происшествия, религия
Религия, Амурская область, Благовещенск, Происшествия, Религия
В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь
Назвавшийся богом мужчина с ножами пытался ворваться в церковь в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина с рюкзаком, в котором были перочинные, тычковые ножи, мачете, нунчаки, пытался ворваться в церковь "Новое поколение" в Благовещенске, мужчина называл себя богом и хотел покарать людей, сообщила РИА Новости пресс-служба церкви.
«
"Неизвестный пытался проникнуть в церковь "Новое поколение". При нем было обнаружено более 17 предметов холодного оружия", - сообщили агентству.
Инцидент произошёл в четверг днём. Мужчина, одетый в чёрное, в балаклаве, очках и с рюкзаком приехал на такси и направился ко входу в церковь. Убиравший крыльцо от снега вахтёр уточнил у мужчины цель визита. Неизвестный представился богом и объявил, что планирует совершить кару. По словам дежурившего, мужчина вёл себя агрессивно, поэтому он задержал его и вызвал сотрудников Росгвардии.
«
"Силами дежурившего вахтёра Тимофея Пипко неизвестный был остановлен и передан сотрудникам Росгвардии. При обыске у него были обнаружены: перочинные, тычковые ножи, мачете, нунчаки, перцовый баллончик и другое", - уточнили в пресс-службе церкви.
В момент инцидента в церкви находились женщины и дети. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с рюкзаком и составили протокол.
Как позже прокомментировал представителям церкви сотрудник управления ФСБ по Амурской области
, курирующий вопросы межрелигиозных конфликтов, этот человек неоднократно судим за наркотики. В регионе такая ситуация произошла впервые.
Религиозная организация Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Новое поколение" Благовещенска зарегистрирована в органах юстиции Амурской области с 25 ноября 1993 года. Относится к протестантской ветви христианства, к пятидесятническому течению. Церковь, по ее информации, насчитывает более 1000 прихожан.
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