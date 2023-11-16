https://ria.ru/20231116/nagrazhdenie_shkolnikov-1909873376.html

Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество

Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество - РИА Новости, 16.11.2023

Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:32

2023-11-16T16:32

2023-11-16T16:32

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. "Сегодня вручила награды юным героям. Два школьника из Орехово-Зуевского городского округа получили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", - отметила Каклюгина. Одним из героев был Саша Иванов. Он спас из горящего дома семилетнюю девочку, в дальнейшем юноша мечтает работать в МЧС. Другой герой - Саша Самарин. Он вытащил утопающего мужчину из озера благодаря профессиональной спортивной подготовке, рассказала вице-губернатор.

https://ria.ru/20231031/shkola-1906459019.html

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