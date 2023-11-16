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Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество - РИА Новости, 16.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:32 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/nagrazhdenie_shkolnikov-1909873376.html
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество - РИА Новости, 16.11.2023
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:32
2023-11-16T16:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. "Сегодня вручила награды юным героям. Два школьника из Орехово-Зуевского городского округа получили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", - отметила Каклюгина. Одним из героев был Саша Иванов. Он спас из горящего дома семилетнюю девочку, в дальнейшем юноша мечтает работать в МЧС. Другой герой - Саша Самарин. Он вытащил утопающего мужчину из озера благодаря профессиональной спортивной подготовке, рассказала вице-губернатор.
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Новости Подмосковья, медали

Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество

© Фото : telegram/Ирина КаклюгинаВице-губернатор Подмосковья наградила двух юных школьников медалями за мужество
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух юных школьников медалями за мужество - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : telegram/Ирина Каклюгина
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух юных школьников медалями за мужество
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале.
"Сегодня вручила награды юным героям. Два школьника из Орехово-Зуевского городского округа получили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", - отметила Каклюгина.
Одним из героев был Саша Иванов. Он спас из горящего дома семилетнюю девочку, в дальнейшем юноша мечтает работать в МЧС. Другой герой - Саша Самарин. Он вытащил утопающего мужчину из озера благодаря профессиональной спортивной подготовке, рассказала вице-губернатор.
Школьники - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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