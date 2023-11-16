https://ria.ru/20231116/nagrazhdenie_shkolnikov-1909873376.html
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество - РИА Новости, 16.11.2023
Вице-губернатор Подмосковья наградила двух школьников медалями за мужество
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:32
2023-11-16T16:32
2023-11-16T16:32
новости подмосковья
медали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909872800_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_20fc94da5c3a1a6d34778ae74504bafa.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух подмосковных школьников медалями "За проявленное мужество", сообщается в ее Telegram-канале. "Сегодня вручила награды юным героям. Два школьника из Орехово-Зуевского городского округа получили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", - отметила Каклюгина. Одним из героев был Саша Иванов. Он спас из горящего дома семилетнюю девочку, в дальнейшем юноша мечтает работать в МЧС. Другой герой - Саша Самарин. Он вытащил утопающего мужчину из озера благодаря профессиональной спортивной подготовке, рассказала вице-губернатор.
https://ria.ru/20231031/shkola-1906459019.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909872800_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_69aa0afa65037370d41200c0d3b86b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медали
Новости Подмосковья, медали