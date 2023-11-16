https://ria.ru/20231116/naemnik-1909814621.html

Пленный рассказал, как французский наемник прострелил ногу гражданскому

Пленный рассказал, как французский наемник прострелил ногу гражданскому - РИА Новости, 16.11.2023

Пленный рассказал, как французский наемник прострелил ногу гражданскому

Французский наемник из украинского "второго иностранного легиона" прострелил ногу местному жителю на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:25

2023-11-16T13:25

2023-11-16T13:25

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Французский наемник из украинского "второго иностранного легиона" прострелил ногу местному жителю на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости пленный грузинский наемник, представившийся Георгием Чубетидзе. В "легионе" Чубетидзе был снайпером, а на днях со своим сослуживцем, также грузином по национальности, попал в плен в лесу под городом Кременная в Донбассе. Их снайперская пара шла занимать позицию для стрельбы, но ошиблась дорогой и вышла на позиции бойцов российской группировки "Отважные". "Были французы, которые издевались… Я в госпитале был в то время, француз местному там что-то прострелил ногу… Этого француза комбат сразу куда-то отправил, и больше француза не видели", - рассказал агентству грузинский наемник. По словам Чубетидзе, инцидент произошел летом 2023 года, когда у него обострились проблемы со позвоночником и он попал в госпиталь на два месяца. Пленный подчеркнул, что из-за подобных случаев отношение мирных жителей к наемникам было зачастую негативным. Чубетидзе сообщил, что на момент пленения служил в звании младшего сержанта во "втором интернациональном легионе обороны Украины", в 1-й роте 3-м взводе на должности "стрелок-снайпер". О себе он также рассказал, что родился в 1983 году в грузинском городе Гори, в 2007 году был задержан "властью Саакашвили" по "180-й статье УК Грузии (кража имущества)", был выпущен на свободу в 2011 году. Далее работал в Стамбуле в строительной сфере, а в 2015 году был депортирован турецкими властями в Грузию. После из-за отсутствия работы Чубетидзе перебрался на Украину, где подписал первый контракт с ВСУ в 2016 году, служил во взводе снабжения в 72-й бригаде ВСУ по 2019 год. Он признался, что снова имел проблемы с законом в Грузии - с 2019 года находился в розыске на родине. Со слов пленного наемника, за попытку штурма парламента Грузии и участие в беспорядках ему "светило от 7 до 15 лет". Он заявил, что не смог получить новый грузинский паспорт, проживал в Киеве. В 2022 году подрался на улице и был задержан украинской полицией. В СИЗО, где в ожидании суда он находился 10 месяцев, по его словам, он был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом обороны Украины". В плен под Кременной он попал 12 ноября 2023 года. По его словам, дети и жена у него живут на Украине.

https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html

https://ria.ru/20231031/konstantinovka-1906459328.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр