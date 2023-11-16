https://ria.ru/20231116/mvd-1909902037.html

Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине

Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине - РИА Новости, 16.11.2023

Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине

Пьяный мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе устроил ДТП, после которого бросил своих детей в машине на месте аварии, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:58

2023-11-16T17:58

2023-11-16T18:02

происшествия

авто

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Пьяный мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе устроил ДТП, после которого бросил своих детей в машине на месте аварии, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина. Авария произошла на автодороге Урай – поселок Половинка. "Инцидент с ДТП, где отец бросил детей на месте происшествия, случился 15 сентября. В отношении водителя возбуждено три уголовных дела за то, что он был лишен прав и находился в состоянии опьянения, за то, что пассажирам причинен вред здоровью, и за оставление в опасности", – сказала собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что уголовные дела находятся в производстве следственного отдела полиции Урая. По информации Telegram-канала Ural Mash, машина улетела в кювет, а отец вышел из нее и затаился в кустах, оставив раненых детей. Одна девочка разбила сама стекло и помогла сестре вылезти. Детям пришлось идти по трассе и просить помощи, а когда отца нашли, он заявил, что это не его дочери, уточнялось в сообщении.

https://ria.ru/20231116/avtobus-1909796395.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, россия