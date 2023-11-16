https://ria.ru/20231116/mvd-1909902037.html
Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине
Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине - РИА Новости, 16.11.2023
Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине
Пьяный мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе устроил ДТП, после которого бросил своих детей в машине на месте аварии, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:58
2023-11-16T17:58
2023-11-16T18:02
происшествия
авто
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Пьяный мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе устроил ДТП, после которого бросил своих детей в машине на месте аварии, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина. Авария произошла на автодороге Урай – поселок Половинка. "Инцидент с ДТП, где отец бросил детей на месте происшествия, случился 15 сентября. В отношении водителя возбуждено три уголовных дела за то, что он был лишен прав и находился в состоянии опьянения, за то, что пассажирам причинен вред здоровью, и за оставление в опасности", – сказала собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что уголовные дела находятся в производстве следственного отдела полиции Урая. По информации Telegram-канала Ural Mash, машина улетела в кювет, а отец вышел из нее и затаился в кустах, оставив раненых детей. Одна девочка разбила сама стекло и помогла сестре вылезти. Детям пришлось идти по трассе и просить помощи, а когда отца нашли, он заявил, что это не его дочери, уточнялось в сообщении.
https://ria.ru/20231116/avtobus-1909796395.html
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происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, россия
Происшествия, Авто, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Пьяный мужчина устроил аварию в Югре и бросил своих детей в машине
МВД: в Югре пьяный мужчина устроил ДТП и бросил детей в машине на месте аварии