https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html

В Магадане спасли запертого в квартире годовалого ребенка во время рейда

В Магадане спасли запертого в квартире годовалого ребенка во время рейда - РИА Новости, 16.11.2023

В Магадане спасли запертого в квартире годовалого ребенка во время рейда

Сотрудники полиции, прокуратуры и опеки во время профилактического рейда в Магадане спасли годовалого ребенка, запертого в одиночку в квартире, сообщает в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:54

2023-11-16T10:54

2023-11-16T10:54

происшествия

магадан

россия

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общество

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МАГАДАН, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции, прокуратуры и опеки во время профилактического рейда в Магадане спасли годовалого ребенка, запертого в одиночку в квартире, сообщает в Telegram УМВД России по Магаданской области. "Временно исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Магадану старший лейтенант полиции Кристина Морданева вместе с сотрудницами городской прокуратуры и департамента образования мэрии пришли к 24-летней жительнице областного центра, которая в одиночку воспитывала сына. Дверь квартиры никто не открыл, но женщины услышали, что внутри плачет ребенок. Незамедлительно была установлена хозяйка квартиры, в которой проживала неблагополучная семья. Женщина прибыла на место, открыла дверь своим ключом и впустила проверяющих", - говорится в сообщении. Дополняется, что в комнатах был мусор и бутылки из-под спиртного, малыш находился один, в грязной одежде. Его передали в медицинское учреждение. "Местонахождение матери, которая нигде не работает и живет на социальные выплаты, полицейским удалось установить лишь через четыре дня. В отношении нее проводится доследственная проверка в связи с подозрением в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - дополняет ведомство. Сообщается также, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также об ограничении женщины в родительских правах.

https://ria.ru/20231116/moskva-1909765947.html

https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html

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происшествия, магадан, россия, магаданская область, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ребенок