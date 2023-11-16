https://ria.ru/20231116/muzh-1909900454.html

Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани

Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани - РИА Новости, 16.11.2023

Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани

Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:55

2023-11-16T17:55

2023-11-16T17:55

происшествия

рязань

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17256/29/172562946_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_81cbfd92ff2659cbca036a38bf3132b1.jpg

РЯЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима. "Государственным обвинителем приговор Логунову обжалован в апелляционном порядке, в том числе в связи с мягкостью назначенного наказания", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html

https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html

рязань

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество