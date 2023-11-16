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Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани - РИА Новости, 16.11.2023
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17:55 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/muzh-1909900454.html
Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани
Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани - РИА Новости, 16.11.2023
Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани
Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:55
2023-11-16T17:55
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РЯЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима. "Государственным обвинителем приговор Логунову обжалован в апелляционном порядке, в том числе в связи с мягкостью назначенного наказания", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html
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происшествия, рязань, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Рязань, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Прокуратура обжаловала приговор по резонансному делу об убийстве в Рязани

Прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве жительницы Рязани ее мужем

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
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В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима.
«
"Государственным обвинителем приговор Логунову обжалован в апелляционном порядке, в том числе в связи с мягкостью назначенного наказания", - сообщили в прокуратуре.
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