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Исследование: МТС лидирует по числу проектов выделенных сетей Private LTE
Исследование: МТС лидирует по числу проектов выделенных сетей Private LTE - РИА Новости, 16.11.2023
Исследование: МТС лидирует по числу проектов выделенных сетей Private LTE
ПАО "МТС" является лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи корпоративных сетей Private LTE/5G в России и Казахстане - 12 коммерческих сетей РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:12
2023-11-16T11:12
2023-11-16T11:12
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. ПАО "МТС" является лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи корпоративных сетей Private LTE/5G в России и Казахстане - 12 коммерческих сетей и 22 пилота, сообщается в результатах исследования группы компаний ComNews.ComNews Research выпустил обновленную версию аналитической карты "Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане". Там приведены данные более чем о 60 коммерческих и пилотных сетях Private LTE/5G-Ready, географии, отраслевой принадлежности предприятий и апробированных кейсах, в том числе - более 20 коммерческих и 40 пилотных проектов."Лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи является ПАО "МТС" - 12 коммерческих сетей и 22 пилота", - говорится в обзоре.По данным исследования, в России из представленных на карте проектов большинство коммерческих сетей Private LTE/5G-Ready развернуто на предприятиях добывающей отрасли.Кроме того, там отмечается, что российские вендоры ООО "ЛИС", ООО "Адванст Мобилити Солюшинз", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ", ООО "Мобил-груп", ГК "Триалинк" активно проводят тестирования технологии Private LTE и Private 5G на базе собственных решений без участия операторов связи на предприятиях машиностроения и транспорта (для РЖД и метрополитена, морского и авиатранспорта).Согласно исследованию, среди других операторов "большой четверки" у Ростелекома / Tele2 Россия семь проектов Private LTE (два коммерческих и пять пилотных), у МегаФона – пять проектов (три коммерческих и два пилотных), у Вымпелкома – три пилотных."Сегодня private сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, так как надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах. В ближайшее время мы рассчитываем на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям как основы цифровизации производства и в других секторах промышленности", - приводятся в сообщении пресс-службы МТС слова вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олега Алдошина.
https://ria.ru/20231107/svyaz-1907817376.html
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мтс, технологии, наука, экономика, мегафон, россия, ржд, вымпелком
МТС, Технологии, Наука, Экономика, Мегафон, Россия, РЖД, ВымпелКом
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
ПАО "МТС" является лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи корпоративных сетей Private LTE/5G в России и Казахстане - 12 коммерческих сетей и 22 пилота, сообщается в результатах исследования группы компаний ComNews
.
ComNews Research выпустил обновленную версию аналитической карты "Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане". Там приведены данные более чем о 60 коммерческих и пилотных сетях Private LTE/5G-Ready, географии, отраслевой принадлежности предприятий и апробированных кейсах, в том числе - более 20 коммерческих и 40 пилотных проектов.
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"Лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи является ПАО "МТС" - 12 коммерческих сетей и 22 пилота", - говорится в обзоре.
По данным исследования, в России из представленных на карте проектов большинство коммерческих сетей Private LTE/5G-Ready развернуто на предприятиях добывающей отрасли.
Кроме того, там отмечается, что российские вендоры ООО "ЛИС", ООО "Адванст Мобилити Солюшинз", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ", ООО "Мобил-груп", ГК "Триалинк" активно проводят тестирования технологии Private LTE и Private 5G на базе собственных решений без участия операторов связи на предприятиях машиностроения и транспорта (для РЖД
и метрополитена, морского и авиатранспорта).
Согласно исследованию, среди других операторов "большой четверки" у Ростелекома / Tele2 Россия семь проектов Private LTE (два коммерческих и пять пилотных), у МегаФона
– пять проектов (три коммерческих и два пилотных), у Вымпелкома
– три пилотных.
"Сегодня private сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, так как надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах. В ближайшее время мы рассчитываем на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям как основы цифровизации производства и в других секторах промышленности", - приводятся в сообщении пресс-службы МТС слова вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олега Алдошина.
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