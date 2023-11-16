https://ria.ru/20231116/mrot-1909847935.html
Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей
Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей - РИА Новости, 16.11.2023
Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:06
2023-11-16T15:06
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — говорится в документе.В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5 процента.Кроме того, закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года на уровне не ниже 48 процентов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что увеличить минимальный размер оплаты труда поручил президент Владимир Путин. "Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы", — сказал он, подчеркнув, что в результате вырастут зарплаты у 4,8 миллиона россиян.Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, добавил председатель Госдумы.Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
https://ria.ru/20231116/mishustin-1909838039.html
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госдума рф, россия, владимир путин, экономика, общество
Госдума РФ, Россия, Владимир Путин, Экономика, Общество
Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон
о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — говорится в документе.
В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5 процента.
Кроме того, закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года на уровне не ниже 48 процентов.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
напомнил, что увеличить минимальный размер оплаты труда поручил президент Владимир Путин
.
"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы", — сказал он, подчеркнув, что в результате вырастут зарплаты у 4,8 миллиона россиян.
Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, добавил председатель Госдумы.
Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
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