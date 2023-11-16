Бочкарев: 5 млн "квадратов" коммерческой недвижимости сдали в Новой Москве
Рабочие на строительной площадке . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Недвижимость. В новой Москве с 2012 года введено в эксплуатацию более 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
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"Строительство коммерческой недвижимости на новых территориях столицы не только дает импульс развитию малого и среднего бизнеса, который будет размещать там свои товары и услуги, но и повышает уровень комфорта проживающих людей за счет размещения в шаговой доступности объектов торговли, услуг, развлечений. С 2012 года в новой Москве введено более 4,9 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, самый крупный объект - комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью более 26 тысяч квадратных метров в Марушкинском поселении, в следующем году там же планируется ввести еще один крупный производственно-логистический комплекс площадью свыше 12 тысяч "квадратов". "В целом в настоящее время в ТиНАО зарегистрировано около 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Также в округах расположено порядка 200 крупных предприятий", - отметил Бочкарев.
Как указывается в сообщении, за 11 лет тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости введены в поселениях Филимонковское, Внуковское, Сосенское, Вороновское, Краснопахорское, Мосрентген, Десеновское, Кленовское, Марушкинское, Воскресенское и Щаповское. Это магазины, складские, торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, а также офисные площади, пекарни, медицинские центры, салоны красоты и другие объекты.
В сообщении добавляется, что в новую Москву за 11 лет вложено почти 3,7 триллиона рублей, из которых 0,7 триллиона рублей – предоставлены городом, остальное — частные средства.