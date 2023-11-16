https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909848030.html

В Приднестровье сообщили об окопах на приграничной территории Молдавии

В Приднестровье сообщили об окопах на приграничной территории Молдавии - РИА Новости, 16.11.2023

В Приднестровье сообщили об окопах на приграничной территории Молдавии

На территории Молдавии, рядом с границей с Приднестровьем, появились окопы, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК)... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:06

2023-11-16T15:06

2023-11-16T15:06

в мире

молдавия

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. На территории Молдавии, рядом с границей с Приднестровьем, появились окопы, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. "Представлены штабом совместных миротворческих сил соответствующие фотоснимки работ, которые ведутся на молдавской территории, где вырыты по отношению к Приднестровье целые окопы… Мы видим, что это свежие окопы. Работы выполнены соответствующей инженерной техникой. Все эти окопы находятся в районе населенных пунктов в Молдавии Слобозия-Душка и Криуляны. Там же находится бетонный блок", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР отметил, что появление данных сооружений вызывает большую озабоченность. По его словам, представители приднестровской стороны намерены обсуждать эту тему на следующих заседаниях Объединённой контрольной комиссии. "В продолжение этих окопов устанавливаются блоки на дорогах, граничащих с Приднестровьем. К чему это ведет? Это ведет исключительно к осложнению ситуации в зоне безопасности", – отметил Беляков. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), приднестровская молдавская республика