https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909791269.html
Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики
Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики - РИА Новости, 16.11.2023
Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики
Министерство обороны Молдавии объявило об артиллерийских учениях на севере республики, вблизи города Бельцы. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:01
2023-11-16T12:01
2023-11-16T12:01
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об артиллерийских учениях на севере республики, вблизи города Бельцы. "В четверг на военном полигоне у села Елизаветовка, под Бельцами, пройдут учебные стрельбы из артиллерийских орудий. Учебные мероприятия проводятся в соответствии с законом о резерве вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном для СМИ. Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии, уточнили в минобороны Молдавии. В министерстве предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей на полигон и обратно. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу. Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи от Франции для национальной армии страны. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики. В конце октября под Бельцами прошли совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023, в них участвовали более 200 военных двух стран, военнослужащие отрабатывали прыжки с парашютом. В сентябре молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах в Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.
https://radiosputnik.ru/20231115/moldaviya-1909695723.html
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в мире, молдавия, кишинев, франция, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Франция, НАТО
Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики
Минобороны Молдавии объявило об артиллерийских учениях на севере республики
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об артиллерийских учениях на севере республики, вблизи города Бельцы.
«
"В четверг на военном полигоне у села Елизаветовка, под Бельцами, пройдут учебные стрельбы из артиллерийских орудий. Учебные мероприятия проводятся в соответствии с законом о резерве вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном для СМИ.
Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии, уточнили в минобороны Молдавии.
В министерстве предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей на полигон и обратно. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.
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Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев
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для национальной армии страны. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики.
В конце октября под Бельцами прошли совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023, в них участвовали более 200 военных двух стран, военнослужащие отрабатывали прыжки с парашютом.
В сентябре молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах в Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО
.
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