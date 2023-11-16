https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909734522.html

Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, сообщили в МИД

Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, сообщили в МИД - РИА Новости, 16.11.2023

Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, сообщили в МИД

Молдавия не выполнила ни одной договоренности с "Газпромом" из достигнутых в 2021 году, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:19

2023-11-16T06:19

2023-11-16T15:23

молдавия

россия

михаил галузин

майя санду

газпром

молдовагаз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_33fc8c215cb6636b799ccd27a08ad68a.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Молдавия не выполнила ни одной договоренности с "Газпромом" из достигнутых в 2021 году, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин.Он напомнил, что в октябре того года проходили переговоры между "Газпромом" и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Тогда российская компания, по сути, приняла все предложения Кишинева, причем неоднократно доказывала готовность учитывать его интересы в вопросе взаимоотношений в газовой сфере."Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена", — сказал Галузин. По его словам, молдавский отчет по аудиту исторической задолженности, на основе которого Кишинев заявляет о "фактическом отсутствии долга", не соответствует международным стандартам и требованиям правил независимости проверки. "В этой связи он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража", — подчеркнул собеседник агентства.При этом мнение президента Майи Санду, заявившей, что ее не беспокоит отказ "Газпрома" принять результаты аудита, ничего не меняет, заключил Галузин.В начале сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". По его словам, по состоянию на конец марта задолженность составила 709 миллионов долларов. Из этой суммы, утверждает Парликов, 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истекшего срока давности. Таким образом, Кишинев предлагает выплатить российской компании лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде."Газпром" заявил, что аудит прошел в одностороннем порядке, поэтому он не может влиять на обоснованность долга. Российская компания не согласна с утверждениями Кишинева по долгу за поставленный газ и намерена отстаивать свои права.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909638817.html

https://ria.ru/20231113/moldaviya-1909097335.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, михаил галузин, майя санду, газпром, молдовагаз, в мире