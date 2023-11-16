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Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция - РИА Новости, 16.11.2023
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16:30 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/moldavia-1909873010.html
Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция
Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция - РИА Новости, 16.11.2023
Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу выступил за то, чтобы оставить регионам, где на местных выборах... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:30
2023-11-16T16:30
молдавия
в мире
кишинев
игорь гросу
майя санду
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу выступил за то, чтобы оставить регионам, где на местных выборах победила оппозиция, только государственное финансирование. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров, а также членов местных советов. Из 36 районов и муниципий страны ПДС выиграла выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем партия власти лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство. Во втором туре голосования, который пройдет 19 ноября, ПДС выдвигает своих кандидатов еще в 152 населенных пунктах из 273. "Села, которые голосовали за проевропейских руководителей с ясными взглядами, должны быть первыми, кто выиграет от поддержки, которая исходит от стран Евросоюза. Нужно проанализировать и посмотреть, какие села и какие города избрали проевропейских мэров и в первую очередь их мотивировать, а тех, кто сделал выбор в пользу иного видения, варварской модели - извините, получат стандартное финансирование из государственного бюджета", - цитирует Гросу в четверг радио Vocea Bаsarabiei ("Голос Бессарабии"). На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции. В октябре в Кишиневе прошло заседание "Платформы поддержки Молдавии", в которой участвовали представители 30 стран, обсуждались вопросы запуска фондов для поддержки республики. Также участники мероприятия заявили о выделении финансовой помощи Молдавии на фоне энергетического и экономического кризисов и ситуации на Украине.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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молдавия, в мире, кишинев, игорь гросу, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, украина
Молдавия, В мире, Кишинев, Игорь Гросу, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция

Гроссу предложил не доплачивать регионам Молдавии, где победила оппозиция

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу выступил за то, чтобы оставить регионам, где на местных выборах победила оппозиция, только государственное финансирование.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров, а также членов местных советов. Из 36 районов и муниципий страны ПДС выиграла выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем партия власти лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство. Во втором туре голосования, который пройдет 19 ноября, ПДС выдвигает своих кандидатов еще в 152 населенных пунктах из 273.
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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"Села, которые голосовали за проевропейских руководителей с ясными взглядами, должны быть первыми, кто выиграет от поддержки, которая исходит от стран Евросоюза. Нужно проанализировать и посмотреть, какие села и какие города избрали проевропейских мэров и в первую очередь их мотивировать, а тех, кто сделал выбор в пользу иного видения, варварской модели - извините, получат стандартное финансирование из государственного бюджета", - цитирует Гросу в четверг радио Vocea Bаsarabiei ("Голос Бессарабии").
На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции.
В октябре в Кишиневе прошло заседание "Платформы поддержки Молдавии", в которой участвовали представители 30 стран, обсуждались вопросы запуска фондов для поддержки республики. Также участники мероприятия заявили о выделении финансовой помощи Молдавии на фоне энергетического и экономического кризисов и ситуации на Украине.
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МолдавияВ миреКишиневИгорь ГросуМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
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