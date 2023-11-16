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Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:18 16.11.2023 (обновлено: 10:11 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/miny-1909726834.html
Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного
Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного - РИА Новости, 16.11.2023
Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного
Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:18
2023-11-16T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
страна.ua
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию влияния главкома, пишет украинское издание "Страна.ua".&quot;Его (Залужного. — Прим. ред.) или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. &lt;..&gt;. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного &quot;минируют&quot; гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно&quot;, — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.При этом источник издания в политических кругах сообщил, что Владимир Зеленский все же тайно готовится к выборам и думает, как не допустить к ним главкома ВСУ. Политолог Константин Бондаренко добавил к этому, что команда президента стремится к "монополии на политику" в стране."У Зеленского есть еще время до конца года попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного", — резюмировали журналисты.6 ноября Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20231116/ubiystvo-1909719784.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Владимир Зеленский
Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного

"Страна.ua": влияние Залужного могут нейтрализовать уголовными делами

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию влияния главкома, пишет украинское издание "Страна.ua".
«

"Его (Залужного. — Прим. ред.) или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <..>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.

При этом источник издания в политических кругах сообщил, что Владимир Зеленский все же тайно готовится к выборам и думает, как не допустить к ним главкома ВСУ. Политолог Константин Бондаренко добавил к этому, что команда президента стремится к "монополии на политику" в стране.
"У Зеленского есть еще время до конца года попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного", — резюмировали журналисты.
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6 ноября Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".
Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВладимир Зеленский
 
 
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