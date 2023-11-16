https://ria.ru/20231116/miny-1909726834.html

Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного

Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного - РИА Новости, 16.11.2023

Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного

Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:18

2023-11-16T04:18

2023-11-16T10:11

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

страна.ua

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию влияния главкома, пишет украинское издание "Страна.ua"."Его (Залужного. — Прим. ред.) или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <..>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.При этом источник издания в политических кругах сообщил, что Владимир Зеленский все же тайно готовится к выборам и думает, как не допустить к ним главкома ВСУ. Политолог Константин Бондаренко добавил к этому, что команда президента стремится к "монополии на политику" в стране."У Зеленского есть еще время до конца года попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного", — резюмировали журналисты.6 ноября Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20231116/ubiystvo-1909719784.html

https://ria.ru/20231114/vsu-1909362629.html

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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua, владимир зеленский