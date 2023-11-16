Заложат мину. На Украине предупредили об угрозе для Залужного
"Страна.ua": влияние Залужного могут нейтрализовать уголовными делами
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Различные политические силы на Украине ведут борьбу за поддержку Валерия Залужного, а сами власти могут ответить уголовными делами, нацеленными на нейтрализацию влияния главкома, пишет украинское издание "Страна.ua".
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"Его (Залужного. — Прим. ред.) или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. <..>. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.
При этом источник издания в политических кругах сообщил, что Владимир Зеленский все же тайно готовится к выборам и думает, как не допустить к ним главкома ВСУ. Политолог Константин Бондаренко добавил к этому, что команда президента стремится к "монополии на политику" в стране.
"У Зеленского есть еще время до конца года попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного", — резюмировали журналисты.
6 ноября Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".
Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".