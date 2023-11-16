https://ria.ru/20231116/milov-1909768015.html

Суд заочно назначил Милову* восемь лет колонии за фейки об армии

Суд заочно назначил Милову* восемь лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 16.11.2023

Суд заочно назначил Милову* восемь лет колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима стороннику Алексея Навального Владимиру Милову* по обвинению в распространении фейков о... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:37

2023-11-16T10:37

2023-11-16T10:37

происшествия

россия

владимир милов

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима стороннику Алексея Навального Владимиру Милову* по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Признать Милова Владимира Станиславовича* виновным и назначить ему восемь лет колонии общего режима", - следует из решения судьи. Для сравнения, в ходе прений прокурор требовал для Милова* девять лет колонии. Дополнительно суд запретил Милову+ четыре года после освобождения администрировать интернет-ресурсы. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов. Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20231107/shteyn-1907840342.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир милов