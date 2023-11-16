https://ria.ru/20231116/migranty-1909866794.html

Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе

Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе - РИА Новости, 16.11.2023

Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в четверг обвинил Россию в том, что она не задерживает нелегальных мигрантов на своих границах, добавив, что... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:09

2023-11-16T16:09

2023-11-16T16:09

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в четверг обвинил Россию в том, что она не задерживает нелегальных мигрантов на своих границах, добавив, что теперь в страну пытались проникнуть граждане Сомали, не имеющие права на въезд. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. Финский кабмин утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией. По словам главы эстонского МВД, миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а теперь и в Эстонию из РФ пытались попасть граждане Сомали, не имеющие права на въезд. "Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда. Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть", - заявил глава МВД на пресс-конференции правительства. Ляэнеметс сообщил, что в четверг утром восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. "Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Россию. Данные лица не выразили желания получить международную защиту. Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Без соответствующих документов они не могут пересечь российскую границу", - сказал министр.

https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html

https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html

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