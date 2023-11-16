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Захарова заявила, что санкции Чехии не останутся без ответа
Захарова заявила, что санкции Чехии не останутся без ответа - РИА Новости, 16.11.2023
Захарова заявила, что санкции Чехии не останутся без ответа
Решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:12
2023-11-16T17:12
2023-11-16T17:42
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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политика, общество, россия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова, ян липавский, евросоюз, еврокомиссия
Политика, Общество, Россия, Чехия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Мария Захарова, Ян Липавский, Евросоюз, Еврокомиссия
Захарова заявила, что санкции Чехии не останутся без ответа
Захарова: санкции Чехии против "Госзагрансобственности" не останутся без ответа