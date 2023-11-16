https://ria.ru/20231116/mid-1909751695.html

Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД

Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД - РИА Новости, 16.11.2023

Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД

Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:14

2023-11-16T09:14

2023-11-16T09:36

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на сайте МИД РФ."В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.В ведомстве отметили, что первопричиной глубоко кризиса между странами является базовое мировоззрение американской политической элиты, которая взяла "бразды правления" в 1990-е и 2000-е годы, а также неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года."Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)