Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД
МИД: российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на сайте МИД РФ.
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"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что первопричиной глубоко кризиса между странами является базовое мировоззрение американской политической элиты, которая взяла "бразды правления" в 1990-е и 2000-е годы, а также неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года.
"Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.