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Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД - РИА Новости, 16.11.2023
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09:14 16.11.2023 (обновлено: 09:36 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mid-1909751695.html
Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД
Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД - РИА Новости, 16.11.2023
Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД
Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:14
2023-11-16T09:36
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на сайте МИД РФ."В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.В ведомстве отметили, что первопричиной глубоко кризиса между странами является базовое мировоззрение американской политической элиты, которая взяла "бразды правления" в 1990-е и 2000-е годы, а также неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года."Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российско-американские отношения предельно истончились, заявил МИД

МИД: российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российско-американские отношения предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России, говорится в четверг в сообщении на сайте МИД РФ.
«
"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что первопричиной глубоко кризиса между странами является базовое мировоззрение американской политической элиты, которая взяла "бразды правления" в 1990-е и 2000-е годы, а также неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года.
"Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.
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РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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