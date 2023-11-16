https://ria.ru/20231116/metro-1909969264.html

Азаров прокомментировал расследование дела о строительстве самарского метро

Азаров прокомментировал расследование дела о строительстве самарского метро - РИА Новости, 16.11.2023

Азаров прокомментировал расследование дела о строительстве самарского метро

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в объективном и всестороннем расследовании уголовного дела, связанного со строительством станции... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:39

2023-11-16T22:39

2023-11-16T22:39

происшествия

самарская область

самара

дмитрий азаров

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в объективном и всестороннем расследовании уголовного дела, связанного со строительством станции метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "На данный момент правоохранительные органы осуществляют проверку, чтобы разобраться в том, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства. Правительство Самарской области, все министерства оказывают полное содействие представителям силовых структур, дополнительно предоставляют документацию. Все необходимые распоряжения по этому поводу мною даны. Я, безусловно, крайне заинтересован в объективном, всестороннем расследовании, принятии законных и справедливых решений", - цитирует пресс-служба Азарова. Глава региона подчеркнул, что строительство метро является важнейшим инфраструктурным проектом для Самары, которого долго ждали большинство жителей. При этом конечная станция заходит в историческую часть города, поэтому проект одновременно и сложный. "Понимая, какое важное значение имеет развитие метро, было принято решение о строительстве новой станции. По докладам правительства Самарской области, которые мне предоставлялись, о принимаемых мерах к запуску проекта, была видна большая подготовительная и организационная работа", - сообщил Азаров. В четверг бывший глава-правительства Самарской области Виктор Кудряшов был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК ФР). Ему вменяются махинации со строящейся станцией метро "Театральная", причем следователи считают, что Кудряшов совершал противоправные действия в составе организованной преступной группы. После решения суда он сообщил журналистам, что намерен обжаловать арест, так как "дело сфабриковано".

https://ria.ru/20231116/sud-1909847784.html

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происшествия, самарская область, самара, дмитрий азаров