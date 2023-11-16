https://ria.ru/20231116/medinskiy-1909853551.html
Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории
Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории - РИА Новости, 16.11.2023
Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории
Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента Владимир Мединский РБК. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:25
2023-11-16T15:25
2023-11-16T16:02
общество
россия
владимир мединский
анатолий торкунов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента Владимир Мединский РБК."Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и тому подобное. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина", — сказал он.Мединский добавил, что новый учебник патриотичен и содержателен, и отметил, что возмущаются лишь те, кто в принципе недоволен российской властью и происходящим в стране.Авторы учебника находятся в постоянном контакте с преподавателями и анализируют общественное мнение, заключил он.О планах подготовить новый учебник истории России сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в 2022 году. Его авторами стали Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.В учебник вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление.С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.
https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908791437.html
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общество, россия, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Российская академия наук
Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории
Мединский: учебник истории критикуют только несогласные с политическим курсом
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента Владимир Мединский РБК
.
"Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и тому подобное. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина", — сказал он.
Мединский добавил, что новый учебник патриотичен и содержателен, и отметил, что возмущаются лишь те, кто в принципе недоволен российской властью и происходящим в стране.
Авторы учебника находятся в постоянном контакте с преподавателями и анализируют общественное мнение, заключил он.
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории
О планах подготовить новый учебник истории России
сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
в 2022 году. Его авторами стали Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов
, руководитель Института всеобщей истории РАН
академик Александр Чубарьян
.
В учебник вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей
, санкционное давление.
С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах