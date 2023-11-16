https://ria.ru/20231116/medinskiy-1909853551.html

Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории

Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории - РИА Новости, 16.11.2023

Мединский ответил на замечания о пропаганде в новом учебнике истории

Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента Владимир Мединский РБК. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:25

2023-11-16T15:25

2023-11-16T16:02

общество

россия

владимир мединский

анатолий торкунов

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента Владимир Мединский РБК."Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и тому подобное. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина", — сказал он.Мединский добавил, что новый учебник патриотичен и содержателен, и отметил, что возмущаются лишь те, кто в принципе недоволен российской властью и происходящим в стране.Авторы учебника находятся в постоянном контакте с преподавателями и анализируют общественное мнение, заключил он.О планах подготовить новый учебник истории России сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в 2022 году. Его авторами стали Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.В учебник вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление.С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908791437.html

https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук