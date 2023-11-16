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МЧС эвакуирует еще 120 россиян из сектора Газа

МЧС эвакуирует еще 120 россиян из сектора Газа - РИА Новости, 16.11.2023

МЧС эвакуирует еще 120 россиян из сектора Газа

МЧС доставит в Россию еще 120 человек, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, группа выехала из оперштаба в аэропорт Каира, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:27

2023-11-16T14:27

2023-11-16T14:52

в мире

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МЧС доставит в Россию еще 120 человек, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, группа выехала из оперштаба в аэропорт Каира, сообщает пресс-служба ведомства."Очередная группа граждан РФ и членов их семей, пожелавших покинуть зону сектора Газа, выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву. Сегодня на родину будут доставлены 120 взрослых и детей", - говорится в сообщении.

россия

каир (город)

москва

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в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), москва