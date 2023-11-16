https://ria.ru/20231116/mashkov-1909954203.html

Машков и Бабенко приняли участие в Дня региона Кузбасс на ВДНХ

Машков и Бабенко приняли участие в Дня региона Кузбасс на ВДНХ - РИА Новости, 16.11.2023

Машков и Бабенко приняли участие в Дня региона Кузбасс на ВДНХ

Популярные актеры и уроженцы Кемеровской области Владимир Машков и Алена Бабенко приняли участие в церемонии открытия Дня региона Кузбасс на выставке-форуме... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:38

2023-11-16T20:38

2023-11-16T20:38

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

сергей цивилев

алена бабенко

владимир машков

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Популярные актеры и уроженцы Кемеровской области Владимир Машков и Алена Бабенко приняли участие в церемонии открытия Дня региона Кузбасс на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Артисты прибыли на стенд Кузбасса по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева. "Я сам из Новокузнецка. Вы с энтузиазмом продолжаете великое дело великих людей. Кузбасс – уникальный регион. Он динамично развивается. И не только в плане промышленности, но и в плане культуры, спорта", - сказал Машков. В свою очередь, губернатор отметил, что знаменитый уроженец Кузбасса очень много сделал и продолжает делать для своей малой родины. "Владимир Львович всегда поддерживает Кузбасс, наш кукольный театр. Он создал уникальный проект "Кукла лечит" для особенных детей", - отметил Цивилев. Теплые слова в поддержку стремительно развивающегося региона произнесла и Алена Бабенко. "Я восхищаюсь Кузбассом не только потому, что там родилась. Но недавно я открыла его для себя заново. Наш театр "Современник" гастролировал в городе Кемерово. Все люди моего театра сказали, что это – лучший город, в котором они были", - рассказала актриса. На стенде Кузбасса при помощи инновационных технологий представлена история региона, достижения и перспективы. "Мы показываем свои достижения, ведь КуZбасс — это уже не только угольное сердце страны. При непосредственной поддержке Президента России Владимира Путина он развивается и как крупнейшая промышленная территория, и как спортивный, молодежный, студенческий, талантливый, многогранный современный регион. У нас открываются передовые медицинские учреждения, цифровые школы, проводятся международные фестивали и чемпионаты. При этом мы чтим нашу славную историю и прививаем детям любовь к родному краю", - отметил губернатор. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231116/vystavka-1909899259.html

https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

https://ria.ru/20231115/buryatiya-1909565431.html

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

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выставка-форум "россия", кемеровская область, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев, алена бабенко, владимир машков