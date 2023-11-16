https://ria.ru/20231116/magadan-1909747984.html

Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом

Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом - РИА Новости, 16.11.2023

Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом

Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:58

2023-11-16T08:58

2023-11-16T08:58

происшествия

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 16 ноя - РИА Новости. Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. "Днём 9 ноября в поселке Ола две воспитанницы 14-ти и 16-ти лет, проживающие в реабилитационном центре, ушли на занятия в школу, но обратно в центр не вернулись. В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили, что школьницы уехали в Магадан и намеренно изменили цвет волос, прически и стиль верхней одежды, чтобы усложнить поиски. Несмотря на предпринятые меры, им не удалось избежать встречи с сотрудниками полиции", - сообщает ведомство. Дополняется, что девушек-подростков искали волонтеры и полицейские. В итоге их обнаружили около одного из продовольственных супермаркетов Магадана. "Мотивом ухода школьниц из учреждения послужило желание свободного времяпрепровождения вне установленного в учреждении режима и без контроля со стороны взрослых. Перед направлением в реабилитационный центр инспекторы по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Ольскому району провели с девушками профилактическую беседу, напомнив об опасностях подобных прогулок длиной в несколько суток", - дополняет УМВД региона.

https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, магаданская область