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Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом - РИА Новости, 16.11.2023
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08:58 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/magadan-1909747984.html
Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом
Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом - РИА Новости, 16.11.2023
Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом
Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:58
2023-11-16T08:58
происшествия
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 16 ноя - РИА Новости. Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. "Днём 9 ноября в поселке Ола две воспитанницы 14-ти и 16-ти лет, проживающие в реабилитационном центре, ушли на занятия в школу, но обратно в центр не вернулись. В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили, что школьницы уехали в Магадан и намеренно изменили цвет волос, прически и стиль верхней одежды, чтобы усложнить поиски. Несмотря на предпринятые меры, им не удалось избежать встречи с сотрудниками полиции", - сообщает ведомство. Дополняется, что девушек-подростков искали волонтеры и полицейские. В итоге их обнаружили около одного из продовольственных супермаркетов Магадана. "Мотивом ухода школьниц из учреждения послужило желание свободного времяпрепровождения вне установленного в учреждении режима и без контроля со стороны взрослых. Перед направлением в реабилитационный центр инспекторы по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Ольскому району провели с девушками профилактическую беседу, напомнив об опасностях подобных прогулок длиной в несколько суток", - дополняет УМВД региона.
https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом

Полиция нашла двух школьниц, ушедших из реабилитационного центра под Магаданом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 ноя - РИА Новости. Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале.
«
"Днём 9 ноября в поселке Ола две воспитанницы 14-ти и 16-ти лет, проживающие в реабилитационном центре, ушли на занятия в школу, но обратно в центр не вернулись. В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили, что школьницы уехали в Магадан и намеренно изменили цвет волос, прически и стиль верхней одежды, чтобы усложнить поиски. Несмотря на предпринятые меры, им не удалось избежать встречи с сотрудниками полиции", - сообщает ведомство.
Дополняется, что девушек-подростков искали волонтеры и полицейские. В итоге их обнаружили около одного из продовольственных супермаркетов Магадана.
"Мотивом ухода школьниц из учреждения послужило желание свободного времяпрепровождения вне установленного в учреждении режима и без контроля со стороны взрослых. Перед направлением в реабилитационный центр инспекторы по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Ольскому району провели с девушками профилактическую беседу, напомнив об опасностях подобных прогулок длиной в несколько суток", - дополняет УМВД региона.
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