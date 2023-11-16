Две школьницы ушли из реабилитационного центра в поселке под Магаданом
Полиция нашла двух школьниц, ушедших из реабилитационного центра под Магаданом
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МАГАДАН, 16 ноя - РИА Новости. Полицейские нашли двух школьниц, самовольно ушедших из реабилитационного центра поселка Ола под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале.
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"Днём 9 ноября в поселке Ола две воспитанницы 14-ти и 16-ти лет, проживающие в реабилитационном центре, ушли на занятия в школу, но обратно в центр не вернулись. В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили, что школьницы уехали в Магадан и намеренно изменили цвет волос, прически и стиль верхней одежды, чтобы усложнить поиски. Несмотря на предпринятые меры, им не удалось избежать встречи с сотрудниками полиции", - сообщает ведомство.
Дополняется, что девушек-подростков искали волонтеры и полицейские. В итоге их обнаружили около одного из продовольственных супермаркетов Магадана.
"Мотивом ухода школьниц из учреждения послужило желание свободного времяпрепровождения вне установленного в учреждении режима и без контроля со стороны взрослых. Перед направлением в реабилитационный центр инспекторы по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Ольскому району провели с девушками профилактическую беседу, напомнив об опасностях подобных прогулок длиной в несколько суток", - дополняет УМВД региона.