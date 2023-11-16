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В Липецкой области открыли новые карьерные центры - РИА Новости, 16.11.2023
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Липецкая область
 
09:58 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/lipetsk-1909759510.html
В Липецкой области открыли новые карьерные центры
В Липецкой области открыли новые карьерные центры - РИА Новости, 16.11.2023
В Липецкой области открыли новые карьерные центры
В райцентрах Волово, Лев Толстой и Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография" открылись новые карьерные центры; теперь их в регионе стало 16,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:58
2023-11-16T09:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
антон котяков
татьяна голикова
усмань
выставка-форум "россия"
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ЛИПЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В райцентрах Волово, Лев Толстой и Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография" открылись новые карьерные центры; теперь их в регионе стало 16, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что запуск карьерных центров прошел в режиме телемоста в Координационном центре правительства РФ в рамках проведения Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В торжественной церемонии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Губернатор пояснил, что регион стал участником первого этапа федерального пилотного проекта модернизации службы занятости. За время участия в нем в области удалось обновить и усовершенствовать работу 16 центров. "Липецкая область отличается тем, что карьерные центры объединены с офисами "Мои документы". Жители могут получить более 500 государственных услуг в одном месте. Мы видим совсем другой уровень обслуживания и предоставления государственных услуг. Карьерные центры интересны и работодателям", —отметил Артамонов. Он добавил, что до конца года в Липецкой области откроются еще четыре карьерных центра – в Добринке, Лебедяни, Усмани, Становом. Кроме того, появится центр молодежной карьеры. По словам Голиковой, сегодняшнего уровня безработицы в 3% удалось достичь в том числе благодаря работе центров карьеры, которые с момента объявления санкций в отношении РФ стали местом сопровождения для предприятий и работников. В свою очередь, Котяков отметил, что при открытии модернизированных центров занятости берется территория "под ключ", и эта территория полностью выходит на те стандарты работы, которые сегодня установлены. В начале октября Роструд сообщил, что в этом году комплексная модернизация всех центров занятости в рамках национального проекта "Демография" проводится в 17 пилотных регионах. Еще 12 регионов присоединятся к проекту в следующем году. За два года перезагрузка коснется более 770 центров занятости.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html
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липецкая область, игорь артамонов, федеральная служба по труду и занятости (роструд), антон котяков, татьяна голикова, усмань, выставка-форум "россия"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Антон Котяков, Татьяна Голикова, Усмань, Выставка-форум "Россия"

В Липецкой области открыли новые карьерные центры

© Фото : Правительство Липецкой областиНовые карьерные центры в Липецкой области
Новые карьерные центры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В райцентрах Волово, Лев Толстой и Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография" открылись новые карьерные центры; теперь их в регионе стало 16, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что запуск карьерных центров прошел в режиме телемоста в Координационном центре правительства РФ в рамках проведения Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В торжественной церемонии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
© Фото : Правительство Липецкой областиНовые карьерные центры в Липецкой области
Новые карьерные центры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Новые карьерные центры в Липецкой области
Губернатор пояснил, что регион стал участником первого этапа федерального пилотного проекта модернизации службы занятости. За время участия в нем в области удалось обновить и усовершенствовать работу 16 центров.
"Липецкая область отличается тем, что карьерные центры объединены с офисами "Мои документы". Жители могут получить более 500 государственных услуг в одном месте. Мы видим совсем другой уровень обслуживания и предоставления государственных услуг. Карьерные центры интересны и работодателям", —отметил Артамонов.
Он добавил, что до конца года в Липецкой области откроются еще четыре карьерных центра – в Добринке, Лебедяни, Усмани, Становом. Кроме того, появится центр молодежной карьеры.
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По словам Голиковой, сегодняшнего уровня безработицы в 3% удалось достичь в том числе благодаря работе центров карьеры, которые с момента объявления санкций в отношении РФ стали местом сопровождения для предприятий и работников.
В свою очередь, Котяков отметил, что при открытии модернизированных центров занятости берется территория "под ключ", и эта территория полностью выходит на те стандарты работы, которые сегодня установлены.
В начале октября Роструд сообщил, что в этом году комплексная модернизация всех центров занятости в рамках национального проекта "Демография" проводится в 17 пилотных регионах. Еще 12 регионов присоединятся к проекту в следующем году. За два года перезагрузка коснется более 770 центров занятости.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Антон КотяковТатьяна ГоликоваУсманьВыставка-форум "Россия"
 
 
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