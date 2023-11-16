https://ria.ru/20231116/liepa-1909865840.html
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы - РИА Новости, 16.11.2023
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы
Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:26
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Илзе Лиепы литовского гражданства. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, новости культуры, илзе лиепа, санкции в отношении россии
Культура, Литва, Россия, Новости культуры, Илзе Лиепа, Санкции в отношении России
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы
Лиепа заявила, что не будет меняться из-за угрозы лишиться гражданства Литвы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Илзе Лиепы литовского гражданства. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля.
"Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства