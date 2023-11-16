Рейтинг@Mail.ru
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:05 16.11.2023 (обновлено: 16:26 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/liepa-1909865840.html
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы - РИА Новости, 16.11.2023
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы
Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:26
культура
литва
россия
новости культуры
илзе лиепа
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143891_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_4b9954677ba4e6a9d0f00190d7a0f96b.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Илзе Лиепы литовского гражданства. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80b341ee70edbc7a9eb8752a2d735c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, россия, новости культуры, илзе лиепа, санкции в отношении россии
Культура, Литва, Россия, Новости культуры, Илзе Лиепа, Санкции в отношении России
Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы

Лиепа заявила, что не будет меняться из-за угрозы лишиться гражданства Литвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНародная артистка России, руководитель Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа
Народная артистка России, руководитель Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Народная артистка России, руководитель Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Илзе Лиепы литовского гражданства. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля.
"Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства
14 ноября, 17:47
 
КультураЛитваРоссияНовости культурыИлзе ЛиепаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала