https://ria.ru/20231116/liepa-1909865840.html

Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы

Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы - РИА Новости, 16.11.2023

Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы

Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:05

2023-11-16T16:05

2023-11-16T16:26

культура

литва

россия

новости культуры

илзе лиепа

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143891_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_4b9954677ba4e6a9d0f00190d7a0f96b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Балерина Илзе Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Илзе Лиепы литовского гражданства. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля."Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, россия, новости культуры, илзе лиепа, санкции в отношении россии