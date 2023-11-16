https://ria.ru/20231116/lechenie-1909896989.html

В Британии одобрили первую в мире генную терапию для двух заболеваний крови

В Британии одобрили первую в мире генную терапию для двух заболеваний крови - РИА Новости, 16.11.2023

В Британии одобрили первую в мире генную терапию для двух заболеваний крови

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании разрешило применение первой в мире генной терапии для лечения... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:42

2023-11-16T17:42

2023-11-16T17:42

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании разрешило применение первой в мире генной терапии для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии, сообщается на сайте правительства. "Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения после тщательной оценки безопасности, качества и эффективности нового препарата разрешило его использование для лечения серповидноклеточной анемии и трансфузионно-зависимой бета-талассемии для пациентов в возрасте от 12 лет", - говорится в сообщении. По информации регулятора, Casgevy - первый лицензированный препарат, в котором используется инновационный инструмент редактирования генов CRISPR, за создание которого его изобретатели были удостоены Нобелевской премии в 2020 году. Серповидноклеточная анемии и бета-талассемия - это генетические заболевания, вызванные ошибками в генах гемоглобина. Около 15 тысяч человек в Великобритании страдают серповидноклеточной анемией. Пациенты с бета-талассемией нуждаются в переливании крови каждые 3-5 недель. Применение терапии может избавить пациента от необходимости постоянного лечения на долгие годы, потенциально на всю жизнь. В результате тестирования препарата 97% пациентов (28 человек) на год избавились от приступов боли, которая сопровождает заболевание, говорится в материале. Испытания в области применения препарата продолжаются. Препарат Casvegy применяется путем забора стволовых клеток из костного мозга и редактирования гена в этих клетках в лабораториях. Затем пациенты должны пройти курс симптоматического лечения, после чего измененные клетки вводятся обратно в организм. После этого, пациенту, возможно, придется провести в стационаре не менее месяца, пока измененные клетки приживутся в костном мозге и начнут вырабатывать эритроциты со стабильной формой гемоглобина.

https://ria.ru/20231110/genom-1908461539.html

https://ria.ru/20220923/lupus-1818761128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука, великобритания