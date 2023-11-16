https://ria.ru/20231116/kuzbass-1909945549.html

Цивилев: международная конференция покажет пути развития Кузбасса

Цивилев: международная конференция покажет пути развития Кузбасса - РИА Новости, 16.11.2023

Цивилев: международная конференция покажет пути развития Кузбасса

В пятницу, 17 ноября, начнет работу международная конференция "Развитие производительных сил КуZбасса: история, современный опыт, стратегия будущего", объявил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:00

2023-11-16T20:00

2023-11-16T20:00

выставка-форум "россия"

кемеровская область

сергей цивилев

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909943615_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_54e51bb40e9296e962bbf8c552ba98ea.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В пятницу, 17 ноября, начнет работу международная конференция "Развитие производительных сил КуZбасса: история, современный опыт, стратегия будущего", объявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Заявление было сделано на стенде Кемеровской области на Международной выставке-форуме "Россия" во время презентации Дня региона Кузбасс. Губернатор подчеркнул, что инициативу проведения мероприятия поддержал Президент страны Владимир Путин и оно пройдет спустя ровно 75 лет после исторической конференции, которую провели в 1948 году. Она наметила пути стратегического развития региона. "На конференции у нас будут работать ученые из Академии наук РФ, представители правительства РФ, бизнесмены и жители Кузбасса. По результатам этой конференции, как и в 1948 году, будет изложена стратегия развития Кузбасса на следующую пятилетку", - сказал Цивилев. Губернатор рассказал, что работа конференции будет распределена по 15 секциям. "После окончания конференции здесь, на этом стенде, в течение нескольких дней, представители секций будут рассказывать всем желающим, какие задачи ставились на секциях конференции, как они решались, каковы эффективные пути быстрого развития Кузбасса. Мы готовы поделиться нашим опытом со всеми желающими приобрести этот опыт, и готовы принять любые предложения от каждого, кто хочет внести свой вклад в развитие Кузбасса", - подчеркнул Цивилев. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231116/transport-1909940908.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, сергей цивилев, выставка-форум "россия"