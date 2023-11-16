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Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января - РИА Новости, 16.11.2023
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16:52 16.11.2023 (обновлено: 17:05 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909879236.html
Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января
Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января - РИА Новости, 16.11.2023
Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января
Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:52
2023-11-16T17:05
самарская область
происшествия
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 12 января 2024 года", - сказал судья.По версии следствия, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании "Волгатрансстрой", отмечало следствие.Ранее в четверг этот же суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, ему вменяются махинации с проектированием станции метро "Самарская".
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января

Суд арестовал экс-вице-губернатора Самарской области Кудряшова до 12 января

© РИА НовостиВиктор Кудряшов в суде
Виктор Кудряшов в суде
© РИА Новости
Виктор Кудряшов в суде
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 12 января 2024 года", - сказал судья.
По версии следствия, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании "Волгатрансстрой", отмечало следствие.
Ранее в четверг этот же суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, ему вменяются махинации с проектированием станции метро "Самарская".
Самара - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Источник сообщил об обысках в правительстве Самарской области
14 ноября, 18:06
 
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