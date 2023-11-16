https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909879236.html

Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января

Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января - РИА Новости, 16.11.2023

Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:52

2023-11-16T16:52

2023-11-16T17:05

самарская область

происшествия

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 12 января 2024 года", - сказал судья.По версии следствия, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании "Волгатрансстрой", отмечало следствие.Ранее в четверг этот же суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, ему вменяются махинации с проектированием станции метро "Самарская".

https://ria.ru/20231114/obyski-1909433821.html

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

самарская область, происшествия