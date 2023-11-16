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В Крыму назвали сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлемым - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/krym-1909780745.html
В Крыму назвали сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлемым
В Крыму назвали сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлемым - РИА Новости, 16.11.2023
В Крыму назвали сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлемым
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:18
2023-11-16T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожье
владимир константинов
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его заморозку. Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева. "Оставлять недобитого нацистского зверя у границ России, бросить там на произвол судьбы наших соотечественников, единомышленников, подвергающихся колоссальному давлению, преследованиям, физическим расправам, мы просто не можем. Заморозка конфликта при сохранении такого положения вещей не будет для нас приемлемой", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, невозможно повторить один и тот же сценарий в разных регионах и в разный период. "В истории так не бывает. Тем более, невозможно представить такой вариант развития событий в нашей конкретной ситуации. Нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, Херсонскую - без Херсона. Главное - не вопрос замораживания конфликта, а вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом: демилитаризация и денацификация Украины. Когда они будут достигнуты в полном объеме, этот вариант, как бы он ни назывался, будет для всех нас приемлемым", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20231116/zamorozka-1909733309.html
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в мире, украина, запорожская область, запорожье, владимир константинов, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Запорожье, Владимир Константинов, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму назвали сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлемым

Константинов: корейский сценарий завершения конфликта на Украине неприемлем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его заморозку.
Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией
Вчера, 06:14
«
"Оставлять недобитого нацистского зверя у границ России, бросить там на произвол судьбы наших соотечественников, единомышленников, подвергающихся колоссальному давлению, преследованиям, физическим расправам, мы просто не можем. Заморозка конфликта при сохранении такого положения вещей не будет для нас приемлемой", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, невозможно повторить один и тот же сценарий в разных регионах и в разный период.
"В истории так не бывает. Тем более, невозможно представить такой вариант развития событий в нашей конкретной ситуации. Нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, Херсонскую - без Херсона. Главное - не вопрос замораживания конфликта, а вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом: демилитаризация и денацификация Украины. Когда они будут достигнуты в полном объеме, этот вариант, как бы он ни назывался, будет для всех нас приемлемым", - подчеркнул Константинов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЗапорожьеВладимир КонстантиновДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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