https://ria.ru/20231116/krym-1909737676.html

В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"

В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 16.11.2023

В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"

Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:17

2023-11-16T07:17

2023-11-16T07:17

судак

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов. "Мы запускаем на посадке музыку, созданную молодыми артистами и выпущенную на лейбле "Таврида.АРТ". Мы возим летом большое количество людей на Тавриду. Надеемся, в декабре в новогодних составах музыка резидентов будет уже звучать. Понесем ее на поезда", – сказал Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023". "Таврида.АРТ" - это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Ключевая площадка проекта находится в Крыму в бухте Капсель около города Судака. На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.

https://ria.ru/20230927/krym-1898988659.html

судак

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судак, гранд сервис экспресс