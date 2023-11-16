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В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 16.11.2023
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07:17 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/krym-1909737676.html
В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"
В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 16.11.2023
В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"
Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:17
2023-11-16T07:17
судак
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов. "Мы запускаем на посадке музыку, созданную молодыми артистами и выпущенную на лейбле "Таврида.АРТ". Мы возим летом большое количество людей на Тавриду. Надеемся, в декабре в новогодних составах музыка резидентов будет уже звучать. Понесем ее на поезда", – сказал Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023". "Таврида.АРТ" - это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Ключевая площадка проекта находится в Крыму в бухте Капсель около города Судака. На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.
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судак, гранд сервис экспресс
Судак, Гранд Сервис Экспресс
В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"

В декабре в поездах в сторону Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ-2022" в бухте Капсель
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств Таврида.АРТ-2022 в бухте Капсель - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ-2022" в бухте Капсель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
«
"Мы запускаем на посадке музыку, созданную молодыми артистами и выпущенную на лейбле "Таврида.АРТ". Мы возим летом большое количество людей на Тавриду. Надеемся, в декабре в новогодних составах музыка резидентов будет уже звучать. Понесем ее на поезда", – сказал Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023".
"Таврида.АРТ" - это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Ключевая площадка проекта находится в Крыму в бухте Капсель около города Судака.
На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.
Судак, Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы
27 сентября, 16:13
 
СудакГранд Сервис Экспресс
 
 
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