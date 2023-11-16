В декабре в поездах до Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"
В декабре в поездах в сторону Крыма будет звучать музыка лейбла "Таврида.АРТ"
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ-2022" в бухте Капсель
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ-2022" в бухте Капсель. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Музыка молодых исполнителей, которые являются резидентами "Таврида.АРТ", с декабря текущего года зазвучит во время посадки в поездах в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
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"Мы запускаем на посадке музыку, созданную молодыми артистами и выпущенную на лейбле "Таврида.АРТ". Мы возим летом большое количество людей на Тавриду. Надеемся, в декабре в новогодних составах музыка резидентов будет уже звучать. Понесем ее на поезда", – сказал Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023".
"Таврида.АРТ" - это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Ключевая площадка проекта находится в Крыму в бухте Капсель около города Судака.
На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.